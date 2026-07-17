Entran en funcionamiento 67 nuevas farolas solares en Canuta, Canuta Alta y Canuta Ifach

Un total de 67 farolas solares iluminan ya algunas de las vías de las urbanizaciones Canuta, Canuta Alta y Canuta Ifach tras finalizar el Ayuntamiento los trabajos de instalación. Se trata de una actuación con la que desde el consistorio se pretende mejorar y, en algunos casos, dotar de iluminación algunas calles de estas zonas de Calp que cuentan con un alumbrado deficiente o inexistente. Y para ello ha optado por este tipo de farolas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del alumbrado público.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, y el concejal de Medio Ambiente y Farolas solares, Pere Moll, han visitado las obras ejecutadas para comprobar el funcionamiento de las nuevas luminarias.

El Ayuntamiento de Calp refuerza la iluminación de varias calles con tecnología solar. / INFORMACIÓN

Las farolas se han instalado en cuatro vías de estas urbanizaciones, las principales y más largas de estas partidas, como es el caso de la TR04, situada en Canuta Alta donde se han instalado 17 farolas, la TR17 y TR03 en Canuta a las que se ha dotado con 15 y 14 luminarias respectivamente y la TR05 en Canuta Ifach donde se ha previsto un total de 21. Así mismo, se han desmontado algunas de las farolas solares existentes que estaban defectuosas y que se encontraban en diversos puntos de la zona de actuación y se han trasladado al almacén municipal para su revisión y/o reciclaje.

Este proyecto, adjudicado a la empresa Salzillo Energía, por un importe de 105.478,22 euros forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU. El contrato incluye, además, el mantenimiento de las farolas por dos años.

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El Ayuntamiento de Calp tiene previsto seguir invirtiendo en la iluminación de las urbanizaciones. De hecho, ha previsto dos partidas con cargo al remanente de tesorería: una de 150.000 euros para el suministro y sustitución de farolas solares averiadas en las diferentes urbanizaciones calpinas y otra de 363.000 euros para la instalación de alumbrado led en la avenida Casanova y en las urbanizaciones Carrió y Garduix.