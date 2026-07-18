El Ayuntamiento establece un operativo especial con motivo de la final del Mundial de Fútbol

El Ayuntamiento de Calp ha celebrado esta mañana una reunión de coordinación para preparar el dispositivo especial de seguridad con motivo de la final del Mundial de Fútbol, que se disputará el próximo domingo.

Con el fin de facilitar el seguimiento del encuentro, el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la playa de la Fossa y otras dos en el puerto pesquero, junto a la carpa de la Comisión de las Fiestas de la Virgen del Carmen. El acceso a estos espacios será libre para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del partido.

Con motivo de la elevada afluencia de público prevista y para garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento y las posibles celebraciones posteriores, se reforzarán los efectivos de la Policía Local y del resto de servicios implicados en el dispositivo.

Asimismo, se procederá a diversos cortes de tráfico, durante el partido se cerrará al tráfico rodado desde la calle Conde de Altea a la calle Puríssima,de la calle Benissa a la avenida Gabriel Miró a la altura de la calle Goleta y las calles Pintor Sorolla y La Niña. Durante la celebración los cortes se amplían a las calles Doctor Fleming, La Pau, toda la avenida Gabriel Miró, y las calles La Pinta y La Niña parcialmente. Se abrirán las calles al tráfico paulatinamente en función de la necesidad del momento.

Estos espacios permanecerán reservados exclusivamente para el tránsito peatonal, por lo que se solicita la colaboración ciudadana para mantenerlos despejados.

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El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado y realizar los desplazamientos a pie, especialmente en la zona centro. Asimismo, recuerda que la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación de elevado riesgo de incendio forestal, por lo que se ruega evitar el uso de petardos, cohetes o cualquier otro material pirotécnico durante las celebraciones. También se hace un llamamiento a vivir la jornada con civismo y responsabilidad.