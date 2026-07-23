El Peñón de Ifach permanecerá cerrado este jueves ante el riesgo extremo de incendios forestales declarado por la Generalitat

El Ayuntamiento de Calp informa de que el Parque Natural del Penyal d'Ifac permanecerá cerrado al tránsito de personas durante toda la jornada de hoy, jueves 23 de julio, tras la resolución conjunta de la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, por la que se establece el nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio autonómico.

La declaración de este nivel de preemergencia, motivada por el riesgo extremo de incendios forestales y por un episodio de temperaturas especialmente elevadas, conlleva la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales, ya sea a pie, en bicicleta o con cualquier tipo de vehículo, en un total de trece parques naturales de la Comunitat Valenciana, entre los que se encuentra el Penyal d'Ifac. Esta restricción no afecta al tránsito de vehículos destinado a labores de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios ubicadas dentro del propio parque.

Además de esta medida, la resolución de la Generalitat establece con carácter general la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través en los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, la suspensión de obras y trabajos en dichos terrenos y sus inmediaciones, así como la prohibición de encender cualquier tipo de fuego, incluido el uso festivo-recreativo, tanto en el propio terreno forestal como en la zona de influencia forestal, establecida en 500 metros. Asimismo, quedan suspendidas todas las autorizaciones otorgadas para la circulación deportiva por terrenos forestales y la celebración de cualquier prueba deportiva que transcurra por este tipo de terreno.

Peñón de Ifach / .

Alerta por fenómenos costeros

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros para la tarde de este jueves 23 de julio, que afecta al litoral sur de la provincia de Valencia y a todo el litoral de la provincia de Alicante, incluido el municipio de Calp. Se esperan vientos de componente oeste con rachas de entre 50 y 60 km/h, que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, por lo que se recomienda reducir o evitar las actividades en el agua ante el riesgo de arrastre por corrientes hacia el interior del mar.

Ante las elevadas temperaturas previstas para los próximos días en la Comunitat Valenciana, la Generalitat recomienda a la población extremar el cuidado con menores, personas mayores, enfermos y personas vulnerables; mantener las viviendas frescas y ventiladas; evitar la exposición directa al sol y la práctica de actividad física al aire libre, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas; utilizar protección solar; realizar comidas ligeras con alimentos ricos en agua; vestir con ropa ligera y de colores claros; y no dejar a ninguna persona ni animal en el interior de un vehículo cerrado. En caso de necesidad, se recomienda contactar con el teléfono de emergencias 112.

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El Ayuntamiento de Calp traslada estas restricciones y recomendaciones a la ciudadanía y pide máxima prudencia y responsabilidad a la hora de acceder a espacios naturales del municipio mientras se mantenga vigente esta declaración de riesgo extremo.