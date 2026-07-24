El paro registrado en Calp marca su cifra más baja de las dos últimas décadas, situándose en el 6,97% en junio de 2026

El Ayuntamiento de Calp ha hecho públicos los datos de paro registrado y contratación correspondientes al mes de junio de 2026, elaborados a partir de la información facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los datos reflejan que el número de personas desempleadas en el municipio se sitúa en 815, lo que representa una tasa de paro registrado del 6,97%, la cifra más baja de toda la serie histórica disponible, que se remonta al año 2006.

La evolución del paro registrado en Calp durante las dos últimas décadas refleja la magnitud de este descenso. La tasa de desempleo, que se situaba en el 8,48% en 2006, se incrementó de forma sostenida hasta alcanzar su máximo histórico en 2014, con un 23,28%, en el contexto de la crisis económica de aquellos años. Tras una etapa de recuperación, la pandemia provocó un nuevo repunte en 2020, hasta el 20,95%, a partir del cual la tasa ha ido descendiendo de forma progresiva año tras año hasta la actualidad, con la excepción de un leve repunte en 2024.

En cuanto a la contratación registrada, durante el mes de junio se formalizaron en Calp un total de 1.032 contratos, 513 correspondientes a hombres y 519 a mujeres. Del total de la contratación masculina, el 81,1% (416 contratos) correspondió a la modalidad indefinida, frente al 18,9% (97 contratos) de carácter temporal.

Contratación registrada según modalidad y sexo. / INFORMACIÓN

En el caso de las mujeres, el 72,8% de los contratos (378) fueron indefinidos y el 27,2% (141) temporales. Por sectores de actividad, los servicios de comidas y bebidas concentraron el mayor volumen de contratación, con 424 contratos, seguidos del comercio al por menor, con 181, y de los servicios de alojamiento, con 149.

Contratación registrada por actividad económica. / INFORMACIÓN

Respecto a la composición del desempleo por actividad económica, los servicios de comidas y bebidas registran igualmente el mayor número de personas paradas, con 115, seguidos del comercio al por menor, con 97, y de la construcción de edificios, con 67. Le siguen las personas sin actividad económica previa, con 59 desempleados, la Administración pública y defensa, con 45, y la construcción especializada, con 44.

Asimismo, por grupos de edad, el paro registrado afecta de forma más acusada a las mujeres a partir de los 35 años, y de manera especialmente destacada en los tramos de mayor edad, donde se concentra el mayor número de personas desempleadas de ambos sexos.

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Distribución del paro registrado por grupo de edad y sexo. / INFORMACIÓN

Por último, en relación con la temporalidad en la contratación, la tasa media municipal se sitúa en el 23,1%. Los sectores con mayor porcentaje de contratación temporal son la recogida y tratamiento de residuos, con un 68,8%, y los servicios de alojamiento, con un 59,7%, mientras que actividades como la construcción de edificios registran una temporalidad nula, con la totalidad de sus contratos formalizados bajo la modalidad indefinida.