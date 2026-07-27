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El Ayuntamiento de Calp abre el plazo de inscripción de las actividades deportivas municipales para la temporada 2026/2027

Calp amplía su oferta deportiva municipal para la temporada 2026/2027 con actividades dirigidas a todas las edades.

Calp amplía su oferta deportiva municipal para la temporada 2026/2027 con actividades dirigidas a todas las edades. / INFORMACIÓN

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R. E.

El Ayuntamiento de Calp ha presentado el programa de actividades deportivas municipales para la temporada 2026/2027, cuyo plazo de inscripción estará abierto del 1 al 10 de septiembre. Las clases darán comienzo el 15 de septiembre y se desarrollarán a lo largo de la semana en distintas instalaciones deportivas del municipio.

La oferta incluye actividades dirigidas tanto a la población infantil y juvenil como a personas adultas. Para los más pequeños, de 4 a 7 años, se ofrece la actividad de multideporte, que combina juegos y diferentes disciplinas deportivas orientadas a desarrollar la coordinación, el equilibrio, la psicomotricidad y el trabajo en equipo, con dos grupos disponibles: los lunes y miércoles, y los martes y jueves, ambos de 17:00 a 18:00 horas. El precio de esta actividad es de 91,31€ anuales o 30,44€ por trimestre.

Para las edades de 6 a 14 años se mantiene la actividad de patinaje, que se desarrollará los martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas en la pista de patinaje del Esplai Parc, orientada a la iniciación y perfeccionamiento técnico, con un precio de 114,21€ anuales o 38,07€ por trimestre. Asimismo, para las edades de 6 a 16 años, se ofrece la actividad de pilota valenciana, los viernes de 17:00 a 19:00 horas en el Carrer de la Pilota, con el mismo precio, en la que se enseñarán las técnicas básicas y las distintas modalidades de este deporte tradicional.

Para el público adulto, a partir de 16 años, la programación incluye las actividades de pilates, funcional y yoga, todas ellas con un precio de 101,52€ anuales o 33,84€ por trimestre. Pilates se impartirá los martes y jueves de 19:30 a 20:30 horas, y funcional los lunes y miércoles en el mismo horario, ambas en la Sala Multi Domingo Crespo. Yoga tendrá lugar los martes y jueves de 18:15 a 19:15 horas en la Sala Multi 2 del Esplai Parc. Por su parte, la actividad de fuerza, orientada a la tonificación muscular en el gimnasio exterior municipal, se desarrollará los lunes y miércoles, en horario de 18:15 a 19:15 horas en verano y de 17:15 a 18:15 horas en invierno, con un precio de 91,32 € anuales o 30,44 € por trimestre.

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Además, el Ayuntamiento mantiene la oferta gratuita de zumba, dirigida a todas las edades, que se impartirá en la Pista Blava con distintos horarios a lo largo de la semana: los lunes a las 11:00 horas, los miércoles y viernes a las 9:30 horas, y los martes y jueves a las 19:30 horas. Al tratarse de una actividad gratuita, el acceso se realizará mediante reserva previa a través de la aplicación Resa Sports.

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