Finalizan las obras de reconstrucción del vial de acceso a la urbanización Balcón de Bernia

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, junto al concejal de Servicios Generales, Álex Coca, han visitado esta mañana las obras de reconstrucción del vial de acceso a la urbanización Balcón de Bernia, que finalizaron hace unos días y ya se encuentran completamente ejecutadas.

La actuación ha permitido restablecer la normalidad en este acceso, cuyo muro de contención se derrumbó como consecuencia de las intensas lluvias registradas en 2022, dejando el vial totalmente descalzado y comprometiendo la estabilidad de la infraestructura. En una primera fase, la Comunidad de Propietarios llevó a cabo la reconstrucción del muro de hormigón armado. No obstante, las redes de servicios permanecían en una situación precaria, con instalaciones provisionales y expuestas a las inclemencias meteorológicas.

Las obras ejecutadas por el Ayuntamiento han consistido en la demolición del firme afectado por el colapso del muro, el relleno y la compactación del terreno, la alineación de los bordillos de la acera y la reposición de los servicios afectados. Posteriormente se ha ejecutado la base de zahorra, el asfaltado del vial, la reconstrucción de las aceras y la correspondiente señalización horizontal.

Asimismo, se ha renovado la red de abastecimiento de agua, que hasta ahora discurría mediante una instalación provisional; se ha instalado un nuevo imbornal en el punto más bajo del vial para mejorar el drenaje de la zona y se han realizado los trabajos de canalización de la línea subterránea de baja tensión.

La actuación ha sido ejecutada por la mercantil Vives Dalmau, S.A., con un presupuesto de adjudicación de 190.271 euros.

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La alcaldesa, Ana Sala, ha mostrado su satisfacción por la finalización de unas obras "muy esperadas por los vecinos", destacando que "con esta actuación se recupera plenamente un acceso que llevaba varios años afectado por los daños ocasionados por las lluvias, mejorando tanto la seguridad como la calidad de las infraestructuras y de los servicios de la urbanización".