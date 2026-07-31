El Ayuntamiento habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

El Ayuntamiento de Calp habilitará dos nuevas parcelas de titularidad privada como aparcamiento público, tras alquilarlas a sus propietarios durante un año.

Se trata de un terreno situado en Senieta 3C, frente al Club de Tenis, y otro ubicado en Senieta 7E, junto al acceso al vial J y frente a las pistas deportivas.

En los próximos días, ambos espacios estarán abiertos al público general. Cada parcela cuenta con una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados y, en conjunto, ofrecerán 150 plazas de estacionamiento.

Los terrenos se encuentran en zonas próximas al casco urbano y al área de playas, lo que permitirá ampliar la oferta de aparcamiento en dos de los entornos con mayor demanda del municipio.

Aparcamientos disuasorios

En 2022, el Ayuntamiento de Calp creó un acuerdo marco para el arrendamiento de terrenos destinados a aparcamientos disuasorios en diferentes zonas del término municipal.

El concepto de aparcamiento disuasorio hace referencia a los estacionamientos situados en la periferia del municipio, cuyo objetivo es animar a los conductores a dejar sus vehículos y acceder caminando al centro urbano.

Los nuevos terrenos ofrecerán alrededor de 150 plazas de estacionamiento próximas al casco urbano y las playas. / INFORMACIÓN

Esta fórmula permite priorizar los desplazamientos peatonales, recuperar espacio público para los viandantes y reducir la presencia de vehículos en el centro.

Además, existen áreas como las playas en las que la afluencia se concentra durante determinadas épocas del año, provocando que la demanda de estacionamiento supere la capacidad disponible.

El Ayuntamiento pretende crear nuevos aparcamientos disuasorios que permitan absorber la demanda de plazas en entornos próximos al casco urbano y a las playas.

En la actualidad, el municipio no dispone de suficiente suelo calificado como dotacional y desarrollado urbanísticamente para responder a todas las necesidades de estacionamiento.

Por este motivo, resulta necesario recurrir a terrenos de titularidad privada que estén libres de edificaciones y puedan destinarse temporalmente a este uso.

El objetivo municipal es crear una bolsa de parcelas privadas que permita atender la demanda de estacionamiento en las áreas de influencia del casco urbano y de la playa del Arenal-Bol.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha señalado que «en los últimos años, desde la Concejalía de Territorio, se ha trabajado para incorporar parcelas de titularidad privada y crear aparcamientos disuasorios próximos al casco urbano y a sus zonas de expansión, con el objetivo de facilitar el estacionamiento público».

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Sala ha añadido que «también contamos con el servicio de estacionamiento regulado, que tiene otra finalidad, como es favorecer la rotación de vehículos y facilitar que empresas y particulares puedan aparcar temporalmente en el área comercial. Seguimos buscando nuevos espacios para crear aparcamientos disuasorios».