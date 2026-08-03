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Calp mantiene su litoral como "Playas sin Humo" con dos espacios habilitados para fumar en la Fossa y el Arenal-Bol

En estos dos puntos autorizados sí se permite fumar, si bien es obligatorio el uso de ceniceros reutilizables

El Ayuntamiento recuerda que las colillas constituyen uno de los residuos más contaminantes presentes en el litoral

El Ayuntamiento recuerda que las colillas constituyen uno de los residuos más contaminantes presentes en el litoral

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R. E.

El Ayuntamiento de Calp mantiene en vigor la prohibición de fumar en la práctica totalidad de su litoral, una medida establecida en la Ordenanza municipal de uso y gestión del litoral, modificada en junio de 2025 para declarar las playas y calas del municipio como "Playas sin Humo". La normativa responde al compromiso del consistorio con la salud pública y la protección del medio ambiente, evitando que las colillas contaminen el mar y el entorno litoral.

La prohibición afecta a todas las calas y playas de arena del término municipal, con la única excepción de dos zonas acotadas situadas en las playas de mayor afluencia: una en la playa de la Fossa, a la altura de la plaza Mediterrani, y otra en el Arenal-Bol, frente a la plaza Colón. En estos dos puntos autorizados sí se permite fumar, si bien es obligatorio el uso de ceniceros reutilizables, que pueden solicitarse de forma gratuita en las oficinas de turismo con el fin de evitar que las colillas terminen en la arena.

El Ayuntamiento recuerda que las colillas constituyen uno de los residuos más contaminantes presentes en el litoral, ya que representan alrededor del 15 % de los desechos recogidos en las playas y suponen un riesgo tanto para el medio ambiente como para la fauna marina. Con esta medida, el consistorio busca reducir la presencia de este residuo en el entorno costero y avanzar hacia un litoral más limpio y sostenible.

El Ayuntamiento de Calp había iniciado este camino con su adhesión a la Red de Playas sin Humo de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, habilitando en un primer momento espacios libres de humo en las playas del Arenal-Bol, la Fossa y Cantal Roig. Con la entrada en vigor de la ordenanza, el municipio dio un paso más en su estrategia de protección del litoral.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calp, Pere Moll, ha señalado que "las colillas son uno de los principales focos de contaminación de nuestros ecosistemas marinos y del litoral, ya que una sola colilla contamina de media 100 litros de agua de mar, por lo que esta medida ayudará a reducir su impacto negativo".

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Por su parte, la concejala de Prevención de la Salud, Itziar Doval, ha destacado que "esta acción no solo busca reducir el impacto ambiental de las colillas, sino también proteger la salud de los usuarios de las playas. Queremos disponer de ambientes saludables en los que todas las personas puedan disfrutar del entorno sin poner en riesgo su salud".

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