El Ayuntamiento de Calp exige el cumplimiento de los servicios mínimos ante el inicio de la huelga de los trabajadores de Acciona

A escasas horas de que se inicie la huelga de los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, Acciona Servicios Urbanos el Ayuntamiento exige el cumplimiento de los servicios mínimos para garantizar la salubridad del municipio.

Por ello, y en base al informe emitido por el responsable municipal del contrato, el Ayuntamiento ha establecido los servicios mínimos esenciales del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos en un equivalente global al 70 % de los servicios ordinarios semanales de temporada alta.

En caso de que la huelga afecte también al personal adscrito al servicio de limpieza viaria, los servicios mínimos esenciales se fijan en un equivalente al 60 % de los servicios ordinarios semanales de temporada alta.

Asimismo, deberán garantizarse al 100 % las actuaciones urgentes de limpieza en accesos y entornos de centros sanitarios, residencias, mercados, recintos y espacios donde se desarrollen actos festivos, así como en aquellos emplazamientos en los que se detecten riesgos para la salud pública.

Los servicios mínimos correspondientes a los refuerzos especiales con motivo de las fiestas se establecen en el 65 % de los servicios programados. Este porcentaje no será de aplicación a las solicitudes municipales específicas de servicios especiales para los días festivos, que deberán atenderse al 100 %.

El Ayuntamiento ha requerido a Acciona Servicios Urbanos para que organice y ejecute íntegramente los servicios mínimos esenciales establecidos, concrete el personal, los turnos, los horarios y los medios asignados para ello, y comunique toda esta información al Ayuntamiento antes del inicio de la huelga.

Además, la empresa deberá remitir diariamente información sobre los servicios previstos y ejecutados, los medios utilizados, las rutas realizadas y las incidencias detectadas. Asimismo, deberá informar de forma inmediata al Ayuntamiento de cualquier situación que pueda suponer un riesgo para la salud, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente.

Ante esta situación, el equipo de gobierno ha previsto la posibilidad de recurrir a un contrato de emergencia por razones de salubridad en caso de que la huelga se prolongue durante la semana de los festejos taurinos.

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La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que «hemos previsto soluciones para evitar que, en plenos festejos, se produzcan situaciones que afecten a la salubridad pública. Además, contamos con dos vigilantes ambientales y un trabajador municipal para realizar una vigilancia intensiva del cumplimiento de los servicios mínimos. Los trabajadores ejercen su derecho a la huelga para mejorar su situación, pero, como Ayuntamiento, debemos velar por el cumplimiento de los servicios mínimos».