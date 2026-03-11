Casa Fácil: el plan con el que Elche amplia su parque de vivienda protegida

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos urbanos en muchas ciudades españolas, y Elche no es una excepción. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Casa Fácil, una estrategia que busca impulsar la construcción de centenares de viviendas protegidas en distintos puntos del municipio.

Su objetivo es aumentar el parque residencial protegido mediante la construcción de 392 viviendas, combinando distintas fórmulas: vivienda protegida en venta, alquiler asequible y alquiler para jóvenes. La iniciativa se apoya en un modelo de colaboración público-privada. El Ayuntamiento aporta suelos municipales repartidos por distintos barrios y pedanías, mientras que promotores privados se encargan de construir las viviendas bajo condiciones reguladas.

El plan se distribuye en varios ámbitos del municipio. Entre las zonas previstas para levantar nuevas promociones figuran Carrús, Pla-San José, Travalón, Torrellano, Las Bayas, Avenida Alcalde Ramón Pastor o el entorno de San Antón, entre otros puntos de la ciudad.

El Plan Casa Fácil comenzó a tomar forma durante 2025, cuando el Ayuntamiento impulsó la primera fase del programa. En noviembre de ese año se anunció la licitación de 200 viviendas protegidas, agrupadas en varios lotes repartidos por distintas zonas del municipio.

Ese paso supuso el inicio efectivo de un plan que hasta entonces se encontraba en fase de diseño y planificación. Las promociones incluyen viviendas destinadas a venta como vivienda protegida y otras orientadas al alquiler, especialmente para jóvenes.

En febrero de 2026, el Ayuntamiento anunció además la preadjudicación de 240 viviendas protegidas dentro del desarrollo del plan. De ese total, 48 viviendas se reservarán para alquiler joven, mientras que el resto se destinará a venta como vivienda protegida.

La estrategia municipal busca así diversificar las opciones disponibles y ofrecer distintas fórmulas de acceso, adaptadas a perfiles y necesidades diferentes.

Objetivo: ampliar la oferta de vivienda protegida

El propósito principal del Plan Casa Fácil es reforzar la presencia de vivienda protegida en el municipio y generar nuevas oportunidades de acceso para distintos colectivos. El programa se dirige especialmente a jóvenes que buscan su primera vivienda y a familias con ingresos medios o moderados que necesitan opciones ajustadas a sus posibilidades.

Se trata, por tanto, de una iniciativa que no se limita a una sola promoción, sino que pretende ampliar de forma progresiva el número de viviendas protegidas disponibles en Elche y consolidar una red de actuaciones distribuidas por distintos barrios y pedanías.

Un plan a largo plazo

El Plan Casa Fácil no se plantea como una actuación puntual, sino como una estrategia de desarrollo progresivo del parque de vivienda protegida de Elche. Las promociones se ejecutarán por fases en los próximos años a medida que avancen los trámites y se desarrollen los suelos municipales disponibles.

A marzo de 2026, el plan se encuentra en pleno proceso de despliegue administrativo, con promociones ya licitadas, otras en fase de adjudicación y algunas todavía en preparación. Entre las actuaciones más avanzadas figura el edificio de alquiler asequible de Travalón, que se ha convertido en la primera obra visible vinculada al programa.

Más allá de cada promoción concreta, Casa Fácil pretende consolidar una política municipal de vivienda más estable y con continuidad en el tiempo. Si el plan cumple sus previsiones, las casi 400 viviendas previstas supondrán uno de los mayores incrementos del parque de vivienda protegida en Elche en los últimos años.