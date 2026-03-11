Las Clarisas renace como gran foco cultural del centro histórico de Elche

El antiguo convento de Las Clarisas encara una nueva etapa. El edificio, uno de los enclaves patrimoniales más singulares del casco histórico de Elche, está llamado a convertirse en un gran centro cultural abierto a la ciudadanía, con espacios expositivos, biblioteca, cafetería y un papel destacado dentro del futuro mapa museístico valenciano. El proyecto de rehabilitación integral plantea una transformación profunda del inmueble, pero sin perder de vista su valor histórico y arquitectónico.

La futura intervención prevé que el nuevo Centro Cultural de Las Clarisas combine usos municipales con una vocación autonómica. Por un lado, mantendrá parte de la actividad cultural impulsada desde el Ayuntamiento de Elche. Por otro, albergará colecciones autonómicas de arte contemporáneo y se convertirá en sede del futuro Museo de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana. La propuesta busca así dotar a la ciudad de un espacio de referencia para la creación, la exhibición y el encuentro ciudadano en pleno centro histórico.

El proyecto contempla una superficie total de actuación de 1.975 metros cuadrados y una inversión estimada de 7,8 millones de euros para la rehabilitación completa del edificio, una cantidad que asumirá la Generalitat Valenciana. Antes de llegar a esta fase, el Ayuntamiento activó en 2025 la redacción del proyecto básico y de ejecución, un paso previo necesario para definir tanto el alcance de la restauración como los futuros usos del conjunto.

La actuación no se limita a adaptar el edificio para nuevos contenidos culturales. Una de las claves del plan es la recuperación del valor patrimonial de Las Clarisas, poniendo en primer plano algunos de sus elementos más destacados. Entre las intervenciones previstas figura la recuperación de los accesos originales a la Plaza de la Mercé, lo que permitirá reforzar la relación del inmueble con su entorno urbano e histórico. También está prevista la restauración de la capilla, devolviéndole su orientación original y duplicando su espacio, además de recuperar la bóveda de tracería gótica, uno de los elementos arquitectónicos de mayor interés del conjunto.

El proyecto contempla que Clarisas sea sede del futuro Museo de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana / .

Otro de los puntos más singulares del proyecto es la puesta en valor de los antiguos baños árabes. La propuesta incluye habilitar una sala específica sobre este espacio, con pasarelas que permitirán contemplar las bóvedas y los lucernarios, al tiempo que se musealiza el recinto. Con ello, la rehabilitación persigue crear un nuevo equipamiento cultural, además de también facilitar una lectura más completa de las distintas capas históricas que conviven en el edificio.

El futuro centro contará con cinco salas de exposiciones destinadas tanto a colecciones autonómicas como municipales. La intención es que convivan muestras permanentes y temporales, lo que permitiría dar cabida a una programación cambiante y ampliar la oferta cultural de la ciudad. Junto a estos espacios expositivos, el complejo incorporará una sala biblioteca dependiente de la Biblioteca Central Pedro Ibarra, reforzando así su dimensión pública y de servicio. La incorporación de una cafetería, concebida como lugar de encuentro, apunta además a un modelo de centro cultural vivo, pensado no solo para visitar exposiciones, sino también para permanecer, leer, conversar y participar en actividades.

Un espacio con gran potencial

La transformación de Las Clarisas responde a una aspiración largamente planteada en Elche: recuperar uno de sus edificios históricos para darle un uso estable, accesible y conectado con la vida urbana. Durante años, el inmueble ha sido visto como un espacio con un gran potencial aún por desarrollar. La rehabilitación integral busca precisamente activar ese potencial y convertirlo en un polo cultural capaz de dinamizar el corazón de la ciudad.

El alcance simbólico del proyecto también es relevante. No se trata únicamente de restaurar un edificio, sino de redefinir su papel dentro de la vida cultural ilicitana. La convivencia entre patrimonio, arte contemporáneo, lectura, actividad institucional y uso ciudadano dibuja un modelo ambicioso, en el que Las Clarisas pasaría de ser un enclave monumental a funcionar como un auténtico punto de encuentro.

Ahora, el proyecto se encuentra en fase de definición y tramitación, tras la presentación del proyecto básico y la concreción de sus principales usos.