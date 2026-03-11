Mercado Central de Elche, una transformación integral

El Mercado Central de Elche afronta una transformación integral. La actuación en marcha es una rehabilitación del edificio y una reurbanización completa del entorno, con un objetivo muy concreto: que el mercado vuelva a ser un espacio de referencia para la compra cotidiana y, al mismo tiempo, un punto de encuentro conectado con el centro histórico.

Las obras comenzaron en abril de 2025 y la previsión de finalización se sitúa en finales de 2026, con una inversión de 8,8 millones de euros. En la planificación municipal, el proyecto se explica como una intervención a dos escalas. Primero, la del edificio, con una actualización profunda de su interior para adaptarlo a nuevas necesidades comerciales y de uso. Segundo, la del exterior, con una urbanización que busca coser calles y plazas, mejorar la experiencia peatonal y aportar más calidad urbana a un área estratégica del casco antiguo.

24 puestos y una zona gastronómica

El corazón del nuevo Mercado Central seguirá siendo la venta tradicional, pero con un planteamiento más flexible y con espacios mejor pensados. El mercado estará formado por 24 puestos de venta tradicional de 15 metros cuadrados cada uno, una medida que permite ordenar mejor los espacios y dar cabida a operadores con necesidades reales de almacenamiento, exposición y atención al cliente. A esto se suma una zona gastronómica y de restauración ubicada en los extremos del edificio, pensada para ampliar usos y horarios sin diluir la esencia del mercado: la compra de producto fresco y de proximidad.

Además, este modelo conecta el edificio con la calle: se prevé que los puestos situados en los pasillos exteriores puedan tener salida hacia las calles contiguas, y que parte de los operadores pueda preparar su género para que el cliente lo consuma en el propio mercado.

Un edificio más abierto

La rehabilitación actúa sobre una superficie de 1.330 metros cuadrados, con algo más de 1.200 concentrados en la planta baja. El proyecto contempla una decisión estructural relevante: la eliminación del forjado intermedio para ganar amplitud interior y mejorar la lectura del espacio. Al mismo tiempo, se iguala la cota de la planta baja con el espacio público, una medida que refuerza la accesibilidad y la continuidad entre el interior y el exterior.

En la cubierta, la intervención prevé reponerla manteniendo la volumetría existente y conservando el lucernario, un elemento que aporta luz natural y cambia la experiencia del mercado desde el primer paso.

El entorno también se transforma

El Mercado Central no se entiende solo como un edificio. La actuación abarca cerca de 3.500 metros cuadrados sumando mercado y zona exterior, con una reurbanización orientada a integrar la red de calles y plazas del centro histórico.

El planteamiento urbano busca reforzar la idea de un edificio abierto, con un pavimento pensado para prolongar el espacio público. En esa misma línea, el proyecto prevé arbolado e iluminación, dos decisiones que suelen tener un impacto inmediato en el confort del peatón y en la forma de habitar el centro.

Una de las particularidades de esta rehabilitación es que incorpora la intervención sobre restos arqueológicos del entorno, en concreto los baños árabes y los refugios de la Guerra Civil. Ese componente patrimonial no es un añadido menor: es parte del valor del proyecto. Permite que el mercado no sea solo un equipamiento comercial, sino también un lugar donde la ciudad convive con su propia memoria urbana, integrada en un espacio contemporáneo y funcional.

Evolución del proyecto

En el seguimiento público de la obra, 2025 dejó un dato orientativo de ejecución: en septiembre se informó de un avance en torno al 15%, dentro de una fase especialmente técnica. Ya este año, uno de los trabajos más delicados ha sido la retirada del fibrocemento de la cubierta y bajantes. Los trabajos comenzaron el 19 de enero y, según la información municipal, finalizaron antes del plazo previsto, siempre bajo protocolos de seguridad y normativa específica.

Con inicio en abril de 2025 y final previsto para finales de 2026, el Mercado Central avanza hacia un modelo donde la compra tradicional convive con una propuesta gastronómica, en un edificio más accesible y en un entorno reurbanizado para caminar mejor el centro histórico.