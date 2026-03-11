Nuevo centro sociocultural en Carrús, un espacio de actividad y servicios

Elche ha iniciado en febrero las obras del nuevo centro sociocultural de Jayton, un espacio llamado a convertirse en uno de los principales polos de actividad cultural y de servicios en Carrús. El proyecto, con una inversión de 13,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, se levanta sobre el antiguo solar de Jayton y suma 4.400 metros cuadrados construidos con auditorio, cine municipal, espacios polivalentes, oficinas y aparcamiento subterráneo gratuito.

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento, busca dotar al barrio de unas instalaciones modernas y concentrar en un mismo edificio programación cultural y dependencias municipales. La previsión oficial situaba el inicio de la construcción en el primer trimestre de 2026, un calendario que se ha materializado con el arranque de los trabajos en febrero, cuando comenzaron las primeras tareas sobre el terreno.

Auditorio, cine y espacios multiusos

El centro sociocultural incorpora un programa de usos diseñado para cubrir distintos perfiles de actividad, desde grandes actos a propuestas de pequeño y mediano formato. El proyecto contempla un auditorio con capacidad para 500 personas, que funcionará como sala principal para espectáculos, encuentros y eventos. A esa pieza se suma un cine municipal con 130 butacas, planteado como espacio estable para proyecciones, ciclos culturales y actividades vinculadas a centros educativos o asociaciones.

El edificio contará también con una sala polivalente de 155 metros cuadrados, pensada para actividades flexibles como talleres, conferencias o exposiciones, y reserva cerca de 1.000 metros cuadrados a oficinas municipales. Esta combinación, más allá del componente cultural, persigue garantizar un flujo constante de usuarios: no solo quienes acudan a un espectáculo o una sesión de cine, sino también vecinos que realicen gestiones en dependencias administrativas.

A ese esquema se añade un gran escenario con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, una pieza relevante para el funcionamiento del auditorio y la programación escénica. Además, el equipamiento incluirá una cafetería en dos plantas, un elemento que pretende reforzar el uso continuo del edificio y contribuir a que el centro no se perciba únicamente como un espacio de «evento puntual», sino como un lugar con actividad diaria y capacidad de permanencia.

Aparcamiento gratuito con 170 plazas

Uno de los elementos más destacados del proyecto, por su impacto directo en el entorno, es el aparcamiento. La actuación prevé dos sótanos con estacionamiento gratuito y vigilancia, con 170 plazas. En un barrio denso y con elevada presión sobre el aparcamiento, esta parte de la intervención se presenta como una infraestructura de servicio que busca mejorar la accesibilidad al equipamiento y aliviar, en parte, el aparcamiento en superficie.

El centro incorpora un programa de usos diseñado para cubrir desde grandes actos a propuestas de pequeño y mediano formato / .

La ejecución de estos sótanos marca también parte del ritmo de obra en los primeros meses, ya que exige excavación, estructura y una planificación que suele ser determinante en plazos y coordinación de seguridad. A marzo de 2026, el arranque se encuadra precisamente en esa fase inicial de trabajos sobre el terreno, previa al levantamiento de los volúmenes principales.

Una arquitectura en dos volúmenes

El diseño del edificio responde a una organización clara por usos. El proyecto divide el conjunto en dos volúmenes separados: al norte de la parcela se ubicará el auditorio, en un cuerpo rectangular; y, por otro lado, se levantará un bloque lineal de tres plantas destinado a dependencias administrativas, donde también se integrará la sala multiusos. Esta separación persigue ordenar las entradas, distribuir circulaciones y diferenciar la actividad cultural, más intensa en determinados horarios, de la actividad administrativa, más constante a lo largo de la semana.

El conjunto se completa con una gran plaza abierta a la avenida de Novelda, concebida como espacio público de transición. La intención urbana es que el equipamiento no funcione como una pieza aislada, sino como un punto de referencia accesible, con un espacio exterior capaz de acoger tránsito peatonal y, previsiblemente, parte de la vida del barrio.

Un proyecto que transforma Carrús

La obra llega en un momento de reordenación del entorno, con el traslado del mercadillo vinculado a la zona por el inicio de los trabajos. Ese cambio, unido a la transformación del solar, refuerza la idea de «cambio de etapa» en un punto de Carrús que durante años ha estado marcado por la falta de un uso consolidado.

Con un plazo de 18 meses, la planificación sitúa la finalización hacia el verano de 2027 si no aparecen incidencias relevantes. La ambición del proyecto es doble: por un lado, ampliar la oferta cultural municipal con un auditorio y un cine en un barrio con gran población; por otro, concentrar servicios municipales para acercar la administración al distrito. En términos de ciudad, el objetivo que se subraya desde el seguimiento informativo del proyecto es dinamizar Carrús con un nuevo polo de actividad cultural y de servicios.