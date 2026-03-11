La pasarela de Altabix, el nuevo puente peatonal entre dos barrios

La pasarela peatonal de Altabix ya se encuentra en la última fase, el Ayuntamiento ha impulsado este proyecto que conecta los sectores E 24 y E 20, dos zonas residenciales separadas por la línea férrea Alicante Murcia.. La infraestructura, cuya ejecución ha supuesto una inversión cercana a los 2,7 millones de euros, forma parte de las actuaciones de mejora de la movilidad peatonal en la ciudad y busca facilitar el tránsito seguro entre ambos lados de las vías.

La pasarela presenta 44 metros de longitud y 5,5 metros de anchura, dimensiones que permiten el paso simultáneo de peatones y usuarios de movilidad personal, como bicicletas o patinetes. El tablero se eleva aproximadamente siete metros sobre la infraestructura ferroviaria, una altura necesaria para garantizar el gálibo de seguridad exigido por la normativa ferroviaria.

La estructura se apoya en rampas de acceso diseñadas para asegurar la accesibilidad universal. Además de las rampas, uno de los extremos dispone también de escaleras, lo que permite adaptarse al desnivel del terreno y facilitar el acceso desde las calles cercanas.

La construcción de la pasarela ha requerido una coordinación técnica con Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ya que el montaje de la estructura principal sobre las vías tuvo que realizarse durante la noche y en una ventana horaria sin circulación de trenes. Ese proceso permitió colocar el tablero completo en una sola operación, uno de los momentos más delicados de la obra.

El proyecto no se limita únicamente al puente peatonal. La actuación incluye también la urbanización del entorno, con trabajos de adecuación de accesos, zonas verdes, iluminación y elementos de seguridad en los laterales de la estructura. La instalación de iluminación LED y cerramientos protectores busca mejorar tanto la visibilidad como la seguridad de los usuarios.

La apertura al público se planteó inicialmente para principios de 2026, una vez completada la colocación de la estructura principal y los accesos. Tras esa puesta en servicio, las obras han continuado con los trabajos de integración paisajística y acondicionamiento del entorno.

La nueva infraestructura pretende responder a una realidad urbana que ha cambiado notablemente en los últimos años. Los sectores urbanísticos situados en el entorno de Altabix han experimentado un crecimiento progresivo de población, lo que ha incrementado la necesidad de conexiones peatonales directas entre barrios próximos que hasta ahora quedaban separados por la línea ferroviaria.

La pasarela permite reducir de forma considerable los tiempos de desplazamiento entre ambos lados de las vías, especialmente para vecinos que se desplazan a pie hacia centros educativos, instalaciones deportivas o zonas comerciales del entorno. También facilita la movilidad cotidiana de los residentes que utilizan la bicicleta como medio de transporte urbano.

En términos urbanísticos, la actuación contribuye a conectar el tejido urbano en una zona donde la infraestructura ferroviaria había generado una discontinuidad territorial. La conexión directa entre los sectores urbanísticos favorece además la integración de equipamientos y espacios públicos situados a ambos lados del trazado ferroviario.

En el caso de Elche, la pasarela de Altabix se suma a otras intervenciones destinadas a mejorar la movilidad peatonal y la conectividad entre barrios, en un contexto de crecimiento urbano y expansión residencial en distintos puntos del municipio.

La infraestructura no solo resuelve un problema de accesibilidad, sino que también refuerza la idea de una ciudad más conectada y accesible, donde los desplazamientos a pie ganan protagonismo dentro del modelo de movilidad urbana.