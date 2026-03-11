El Plan de Aceras, una estrategia de mejora urbana

Las aceras son uno de los espacios más cotidianos de la ciudad. Por ellas se camina, se espera, se conversa o se accede a comercios y viviendas. En Elche, el llamado Plan de Aceras se ha convertido en una herramienta para mejorar ese espacio público desde intervenciones repartidas por distintos barrios, con el objetivo de hacer las calles más accesibles, más cómodas y más habitables.

Lejos de una única gran obra, el Plan de Aceras funciona como un programa de actuaciones sucesivas que se despliegan por diferentes zonas del municipio. Las intervenciones incluyen la renovación de pavimentos deteriorados, la ampliación de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas, la plantación de arbolado y la modernización del alumbrado urbano mediante tecnología LED.

El enfoque del plan busca mejorar la calidad del espacio público y facilitar la movilidad peatonal en calles que con el paso del tiempo habían quedado estrechas, deterioradas o poco adaptadas a las necesidades actuales.

Las actuaciones comenzaron a hacerse visibles durante 2025. Una de las primeras intervenciones fue la renovación de la calle Bufart, en el barrio del Raval, donde se invirtieron 280.000 euros en ampliar aceras, renovar el pavimento e introducir nuevo arbolado y alumbrado.

A esa actuación se sumaron posteriormente otras calles del mismo entorno. En mayo de 2025 el Ayuntamiento anunció la intervención en Mare Déu de l’Assumpció, con una inversión de 222.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de dos meses. En este caso se incorporó además una plataforma única, un tipo de diseño urbano que elimina la diferencia entre acera y calzada para favorecer el uso compartido del espacio.

Estas obras formaban parte de una secuencia de actuaciones que también alcanzó a calles como Espí, Mare de Déu de la Soletat, Travesía de Sant Roc, Bufart o Lago, y que posteriormente tenía previsto extenderse a Puertas Tahullas.

Un plan que avanza por barrios

Con el paso de los meses, el plan fue ampliando su ámbito a otros barrios de la ciudad. En la zona de Pisos Azules, por ejemplo, se adjudicó en 2025 un proyecto de renovación urbana con un presupuesto de 377.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las actuaciones siguen el mismo esquema: mejorar accesibilidad, ampliar aceras, introducir arbolado y renovar la iluminación.

El Plan de Aceras funciona como un programa de actuaciones sucesivas que se despliegan por diferentes zonas del municipio. / INFORMACIÓN

Contratos para ampliar las actuaciones

El Plan de Aceras se reforzó en septiembre de 2025, cuando la Junta de Gobierno Local adjudicó por 1,6 millones de euros los contratos de asfaltado y reparación de aceras del municipio.

Dentro de ese paquete, el contrato específico para actuaciones en aceras se adjudicó por 587.000 euros con una duración de un año o hasta agotar el presupuesto disponible. La mayor parte de esta inversión se dirige al casco urbano, especialmente a barrios como El Pla, Sector V y Altabix, mientras que una pequeña parte se destina a pedanías.

Además, el Ayuntamiento impulsó un contrato específico para el barrio de Altabix, con un presupuesto cercano a 304.000 euros, destinado a continuar renovando aceras en la zona este de la ciudad.

Nuevas actuaciones en 2026

El programa sigue avanzando durante 2026. En enero, el Ayuntamiento anunció el inicio de las obras de renovación urbana en la calle Ruperto Chapí, dentro de un plan global de aceras cifrado en 1,2 millones de euros.

La intervención en esta calle cuenta con una inversión de 160.000 euros e incluye la renovación de aceras, mejoras en la iluminación y la plantación de árboles, además de actuar también en un tramo de la calle José María Buck.

Mientras tanto, otras actuaciones desarrolladas en el entorno del Raval de Santa Teresa, en calles como Aljub, Verónica, Pintor Murillo o Plaza Polo, entraban en su recta final tras una inversión cercana a 440.000 euros.

Una mejora continuada

A diferencia de otras obras públicas, el Plan de Aceras no tiene una única fecha de finalización. Se trata de un programa que se ejecuta por fases, contratos y ámbitos urbanos, lo que permite ir actuando progresivamente en diferentes zonas de la ciudad.

A marzo de 2026, el plan se encuentra plenamente en ejecución. Algunas intervenciones ya han finalizado, otras están en marcha y nuevas actuaciones están previstas en barrios como Carrús, Altabix o Sector V.

Más que una obra concreta, el Plan de Aceras funciona como una estrategia continuada de mejora urbana. Una forma de renovar el espacio público desde lo cotidiano: ensanchando aceras, eliminando obstáculos y creando calles más cómodas para caminar.