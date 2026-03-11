La renovación del mercado de Plaza Madrid, más accesible y eficiente

El mercado de Plaza Madrid, uno de los espacios comerciales tradicionales del barrio de Carrús, afronta una reforma integral que busca modernizar el edificio y adaptarlo a las necesidades actuales del comercio de proximidad. El Ayuntamiento de Elche prevé iniciar las obras en junio de 2026, con un plazo de ejecución estimado de diez meses y una inversión aproximada de 2,5 millones de euros.

La actuación forma parte de las iniciativas municipales destinadas a revitalizar los mercados tradicionales de la ciudad, espacios que durante décadas han sido puntos de encuentro social y comercial en distintos barrios del municipio.

El proyecto contempla una rehabilitación completa del edificio, que incluirá intervenciones en fachadas, cubiertas, accesos y espacios interiores. Uno de los objetivos principales es mejorar la accesibilidad, garantizando que el mercado pueda ser utilizado por personas con movilidad reducida y facilitando el tránsito de clientes dentro de las instalaciones.

La reforma también incorporará medidas destinadas a aumentar la eficiencia energética del edificio, con mejoras en la envolvente, el sistema de iluminación y los elementos de ventilación. Estas actuaciones permitirán reducir el consumo energético y mejorar el confort térmico del interior del mercado.

El diseño del nuevo espacio plantea una reorganización de los puestos comerciales para aprovechar mejor la superficie disponible. El mercado se estructurará en torno a una plaza central, mientras que los puestos se distribuirán en el perímetro de ambas plantas del edificio.

Uno de los elementos arquitectónicos destacados será la creación de un hueco central que permitirá la comunicación visual entre los distintos niveles del mercado y favorecerá la entrada de luz natural en el interior del edificio. Esta solución busca generar un espacio más abierto, luminoso y atractivo para los clientes.

Además de la renovación de los espacios comerciales, la intervención incluye mejoras en pavimentos, cerramientos, iluminación y sistemas de ventilación, con el objetivo de modernizar las instalaciones y adaptarlas a los estándares actuales.

Actualizar sin perder la esencia

El mercado de Plaza Madrid forma parte de la red de mercados municipales de Elche, un modelo comercial que sigue desempeñando un papel importante en la vida cotidiana de muchos barrios. Estos espacios combinan la venta de productos frescos con la función social de punto de encuentro para vecinos y comerciantes.

En barrios como Carrús, donde la actividad comercial de proximidad mantiene una fuerte presencia, la modernización de los mercados se considera una herramienta para reforzar el tejido económico local y atraer nuevos clientes. La reforma pretende precisamente actualizar la imagen del mercado sin perder su esencia como espacio tradicional.

Con el inicio de las obras previsto para el verano de 2026, el proyecto abre una nueva etapa para este mercado histórico de Carrús, que aspira a combinar tradición y modernidad para seguir siendo un punto clave del comercio de proximidad en Elche.