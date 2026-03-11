Una Ronda Oeste más verde: Elche ajardina una de sus principales entradas a la ciudad

El acceso a Elche por la Ronda Oeste (CV-84), una de las vías con mayor tráfico de entrada a la ciudad, está experimentando una transformación paisajística con el inicio de los trabajos de ajardinamiento de varias rotondas y parterres situados a lo largo de este corredor urbano. La actuación comenzó a finales de febrero de 2026 y cuenta con una inversión municipal de 212.000 euros, con el objetivo de mejorar la imagen urbana de uno de los principales accesos al municipio.

Las obras se desarrollan en varios puntos de la Ronda Oeste, en concreto en ocho espacios entre rotondas e isletas situados en las intersecciones con las calles Alaior, Jacarilla y Rojales, en un entorno muy transitado que conecta diferentes barrios con equipamientos comerciales y deportivos de la ciudad.

El ámbito total de la intervención abarca más de 6.300 metros cuadrados de superficie, que serán tratados mediante nuevas plantaciones, pavimentos decorativos y la instalación de sistemas de riego que permitirán mantener las zonas verdes en mejores condiciones durante todo el año.

Tres meses de obras

El calendario previsto para esta actuación fija un plazo de ejecución aproximado de tres meses, lo que situaría la finalización de los trabajos entre finales de mayo y principios de junio de 2026. Durante este periodo se ejecutan diferentes tareas destinadas a transformar la apariencia de los espacios centrales de la vía, hasta ahora caracterizados por parterres con vegetación escasa o superficies poco definidas.

La intervención abarca más de 6.300 metros cuadrados de superficie. / .

La actuación responde a una estrategia municipal orientada a mejorar la imagen de las principales puertas de entrada a la ciudad. En el caso de la Ronda Oeste, se trata de un punto especialmente visible, ya que canaliza gran parte del tráfico que accede a Elche desde el sur y el interior de la provincia.

Además de su función como eje viario, esta zona se ha convertido en los últimos años en un entorno con actividad comercial y deportiva destacada. En sus inmediaciones se encuentran equipamientos como el centro comercial l’Aljub o el Pabellón Inclusivo, lo que ha reforzado la necesidad de mejorar el aspecto urbano de los espacios que rodean la vía.

Vegetación autóctona y pavimentos decorativos

El proyecto de ajardinamiento incorpora una combinación de vegetación autóctona, arbolado y superficies ajardinadas con el objetivo de crear una imagen más verde y coherente con el clima mediterráneo. Parte de las áreas intervenidas se cubrirán con césped o grama natural, mientras que en otros espacios se utilizarán gravas ornamentales y pavimentos texturizados que faciliten el mantenimiento y aporten un diseño más cuidado a las rotondas.

Por un lado, se pretende reforzar la presencia de vegetación en un entorno dominado por infraestructuras viarias; por otro, se incorporan materiales que permiten reducir las necesidades de mantenimiento y garantizar una mayor durabilidad de los parterres.

La intervención incluye también la plantación de árboles y especies vegetales adaptadas al clima local, una estrategia habitual en proyectos de jardinería urbana que busca mejorar la resistencia de las zonas verdes frente a periodos de calor y reducir el consumo de agua.

Uno de los elementos clave del proyecto es la instalación de un sistema de riego subterráneo, que permitirá asegurar el mantenimiento de las nuevas plantaciones y garantizar la viabilidad de las zonas verdes a medio plazo. Este sistema facilita la distribución eficiente del agua y reduce las pérdidas por evaporación, un aspecto especialmente relevante en climas mediterráneos como el de Elche.

En algunos de los espacios también se prevé la mejora de elementos de iluminación con tecnología LED, una medida que contribuirá a aumentar la visibilidad nocturna de las rotondas y reforzar la seguridad vial en este tramo de la Ronda Oeste.

Mejorar la imagen de la ciudad desde sus accesos

El ajardinamiento de la Ronda Oeste forma parte de una serie de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar la calidad paisajística de las principales entradas a la ciudad.

Si se cumplen los plazos previstos, a comienzos del verano de 2026 la Ronda Oeste presentará una imagen renovada, con rotondas y parterres transformados en zonas ajardinadas que acompañarán a los conductores y peatones en uno de los accesos más transitados de la ciudad.