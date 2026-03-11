El servicio de autobús a pedanías conecta el término municipal ilicitano

El transporte público entre el casco urbano de Elche y sus pedanías ha dado un salto notable en su primer año de funcionamiento. El servicio de autobús específico para las zonas rurales del municipio, puesto en marcha el 27 de enero de 2025, ha superado el millón y medio de usuarios en sus primeros 12 meses de funcionamiento, consolidándose como una de las principales mejoras en movilidad del municipio en los últimos años.

La red fue diseñada para responder a una demanda histórica de los vecinos de las pedanías, que durante años reclamaron mejores conexiones con el centro de la ciudad y con algunos de los principales polos de actividad del término municipal. Con la puesta en marcha de este sistema, el Ayuntamiento implantó un modelo de transporte que busca igualar la conectividad entre el núcleo urbano y las zonas rurales, facilitando el acceso a servicios, empleo, educación y ocio.

El nuevo servicio se estrenó con 14 autobuses híbridos, adaptados para mejorar la accesibilidad y reducir el impacto ambiental. Los vehículos cuentan con rampa para personas con movilidad reducida, espacios reservados para sillas de ruedas y carritos infantiles, así como sistemas modernos de información al usuario. La red incorpora 288 paradas distribuidas por todo el término municipal, lo que ha permitido acercar el transporte público a numerosas zonas que hasta ahora contaban con conexiones limitadas. La implantación del servicio también supuso la incorporación de alrededor de 40 trabajadores, incluidos conductores procedentes de concesiones anteriores.

12 líneas para conectar

El sistema se articula a través de 12 líneas regulares identificadas como R1 a R12, que enlazan el casco urbano con distintas pedanías y puntos estratégicos del municipio. Estas rutas permiten conectar barrios rurales con el centro de la ciudad, el Parque Empresarial de Elche o el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, uno de los nodos de movilidad más importantes de la provincia.

El diseño de la red busca cubrir la amplia extensión territorial del municipio, uno de los más extensos de la provincia de Alicante, facilitando desplazamientos diarios tanto para residentes como para trabajadores que se desplazan desde las pedanías hacia los principales núcleos.

Entre las rutas con mayor demanda destacan R11, R10 y R12, que concentran una parte importante del volumen de pasajeros desde la puesta en marcha del servicio.

Además de las líneas regulares, el sistema incluye tres servicios especiales de playa (P1, P2 y P3) que refuerzan la conexión con el litoral ilicitano durante determinadas épocas del año. Estas rutas complementan a las líneas que ya conectan durante todo el año con zonas costeras como Arenales del Sol, L’Altet o La Marina, destinos especialmente concurridos durante los meses de verano.

Conexiones y mejoras de frecuencia

Uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema ha sido la mejora en las frecuencias y en los horarios de servicio respecto a la situación anterior. Algunas rutas ofrecen mayor número de expediciones diarias, lo que facilita los desplazamientos por motivos laborales o educativos.

Desde su puesta en marcha en enero de 2025, el autobús a pedanías ha superado 1,5 millones de pasajeros / .

Entre las mejoras introducidas destaca la conexión directa con el aeropuerto, que cuenta con frecuencias de aproximadamente 15 minutos, reforzando la movilidad entre Elche y la principal infraestructura aeroportuaria del sur de la provincia.

La red también ha ido incorporando ajustes progresivos en horarios y recorridos para adaptarse a la demanda real detectada durante los primeros meses de funcionamiento.

Una inversión para reforzar la movilidad

La implantación del autobús a pedanías forma parte de la estrategia municipal para mejorar la movilidad en todo el término de Elche. El servicio cuenta con una inversión municipal de varios millones de euros anuales dentro del presupuesto destinado al transporte público.

El objetivo es garantizar una red estable que permita reducir la dependencia del vehículo privado, mejorar la accesibilidad de las pedanías y reforzar la cohesión territorial del municipio.

Más de 1,5 millones de pasajeros

El balance del primer año confirma la rápida acogida del servicio por parte de los usuarios. Desde su puesta en marcha en enero de 2025, el autobús a pedanías ha superado 1,5 millones de pasajeros, una cifra que evidencia el papel creciente del transporte público en la movilidad diaria del municipio.

Este volumen de viajeros refleja también la importancia de las pedanías dentro de la estructura territorial de Elche, donde miles de vecinos dependen de conexiones rápidas y fiables para desplazarse al centro urbano, al trabajo o a centros educativos.

Con una red consolidada, nuevas conexiones y una demanda en crecimiento, el servicio de autobús a pedanías se ha convertido en uno de los pilares del transporte público ilicitano, reforzando la integración entre el núcleo urbano y el extenso territorio rural del municipio.