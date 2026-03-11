Travalón alberga el primer edificio de alquiler asequible

Elche da un paso hacia el acceso a la vivienda asequible. El barrio de Travalón se ha convertido en el escenario de uno de los proyectos de vivienda más relevantes que la ciudad tiene actualmente en marcha. Allí se levanta el primer edificio de alquiler asequible del plan municipal Casa Fácil.

El proyecto se desarrolla en la calle Maestro Ángel Llorca, sobre una parcela con una edificabilidad de 6.287 metros cuadrados. El edificio contará con 76 viviendas, además de dos locales comerciales en planta baja y 75 plazas de aparcamiento distribuidas en dos sótanos. Las viviendas tendrán superficies comprendidas entre 46 y 82 metros cuadrados. El programa residencial incluye 12 pisos de tres habitaciones, 54 de dos dormitorios y 10 de una habitación, una distribución pensada para adaptarse a distintos perfiles de hogares.

Los precios previstos se sitúan en 6,23 euros por metro cuadrado, lo que se traduce en alquileres estimados de entre 221 y 572 euros al mes, dependiendo del tamaño de la vivienda. Las plazas de garaje tendrán un coste adicional que oscilará entre 65 y 109 euros mensuales.

El objetivo de esta promoción es ofrecer vivienda a personas con ingresos moderados que no pueden acceder fácilmente al mercado libre. La iniciativa está especialmente dirigida a jóvenes y hogares que buscan su primera vivienda en alquiler.

Calendario del proyecto

El proceso administrativo del edificio comenzó en abril de 2025, cuando se aprobó la licitación de las obras con un presupuesto base de 6,7 millones de euros más IVA, de los cuales 2,9 millones proceden de los fondos europeos Next Generation. Esta ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Gobierno central con financiación de la Unión Europea.

El plazo inicial de ejecución previsto es de 20 meses, lo que situaría la finalización del edificio en torno a agosto de 2027.

Es la primera promoción del Plan Casa Fácil que ha pasado del papel a la obra. / INFORMACIÓN

Compromiso ambiental

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque sostenible. El proyecto destaca por su compromiso con la sostenibilidad, ya que incorporará el cumplimiento de requisitos en materia de gestión de residuos, protección y etiquetado medioambiental y climático.

Este enfoque no solo responde a exigencias normativas, sino también al propósito de promover una ciudad más verde y comprometida con la lucha contra el cambio climático. Desde PIMESA se destaca que este tipo de actuaciones forman parte del modelo de desarrollo urbano sostenible por el que apuesta el Ayuntamiento de Elche. Por tanto, busca combinar acceso a la vivienda, sostenibilidad y regeneración urbana.

Primera pieza del nuevo parque de vivienda

Más allá de su tamaño, el edificio de Travalón tiene un valor simbólico importante. Es la primera promoción del Plan Casa Fácil que ha pasado del papel a la obra, convirtiéndose en el banco de pruebas de la estrategia municipal de vivienda.

En un contexto global, donde el acceso al alquiler se ha vuelto cada vez más complicado para muchos jóvenes y familias, la aparición de promociones públicas destinadas al alquiler asequible representa un cambio relevante en la política local de vivienda. Cuando el edificio esté terminado, sus 76 viviendas se incorporarán al parque público de alquiler de la ciudad. Esta iniciativa marca el inicio de una nueva etapa en la forma de abordar el acceso a la vivienda en Elche.