El Ágora Heliketana vuelve con teatro griego y recreación histórica

El Ágora Heliketana ya tiene lista su programación para las fiestas de agosto de 2026, que supone la XVIII edición de un evento que volverá a convertir la Rotonda del Parque Municipal en el epicentro de la recreación histórica y el teatro clásico durante una semana completa, del 8 al 15 de agosto. Esta será la puesta de largo de Antonio Salinas Escribano, que estrena presidencia, y quien estará arropado de sus Cargos de Honor de 2026: Nati Rubiño García, como Dama Heliké, y Tatiana Maciá Carrillo, como Abanderada.

El cartel de este año, obra de la artista ilicitana Araceli Domingo, ha recreado en su ilustración las representaciones que cada noche tienen lugar en la Rotonda del Parque Municipal, escenario que la Asociación de Pobladores bautiza como Ágora Heliketana durante toda la semana grande de agosto.

De este modo, el Ágora Heliketana vuelve a apostar por la recreación histórica como seña de identidad de sus fiestas. Los visitantes podrán visitar la Casa Íbera de Heliké y presenciar el Acto de la Libación, dos de los elementos que año tras año sitúan a la Asociación de Pobladores como referente de la puesta en escena histórica en Elche.

A ese recorrido se suman las grandes representaciones teatrales de esta edición: «El fin de una era», «Lisístrata» y «El último Guardián», tres obras que, como manda la tradición del Ágora Heliketana, trasladarán cada noche al público a la Grecia clásica y a sus mitos, tragedias y comedias.

Diversión asegurada para los más pequeños

Los niños vuelven a tener un espacio propio dentro de la programación del Ágora Heliketana. Al teatro de marionetas del 8 de agosto con «El secreto de la Dama» y «El niño y el lobo» se suman los cuentacuentos, los juegos olímpicos, las gymkanas y los talleres de manualidades como actividades pensadas para el público infantil. A ello se añade uno de los clásicos de estas fiestas: la refrescante Fiesta del Agua, cita imprescindible para combatir el calor de agosto.

Cuando cae la noche, el Ágora Heliketana cambia de registro. Por ello, la Rotonda del Parque Municipal se llenará de música con noches temáticas dedicadas al pop, el rock, el punk, el techno y el reggaetón, un cartel musical pensado para todos los públicos. Así, el 14 de agosto se podrá disfrutar de la actuación en directo del grupo La Coartada desde las 23.30 horas.

Gastronomía y Marcha Íbera

La oferta gastronómica también forma parte del atractivo del Ágora Heliketana. Las zonas de comida y bebida instaladas en el recinto permitirán cenar y tomar algo bajo las palmeras del Parque Municipal.

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La programación incluye además la Marcha Íbera, que se celebrará del 9 al 14 de agosto a las 11:15 horas, con salida desde la propia Ágora Heliketana hasta el Ayuntamiento de Elche, recorrido que cada año congrega a buena parte de los asociados de Pobladores.