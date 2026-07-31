Cuando agosto trae el calor de los recuerdos

Las fiestas y las tradiciones tienen el poder especial de despertar recuerdos que parecían dormidos. No importa cuánto tiempo haya pasado, basta el olor de una comida, el sonido de una música, una calle iluminada o un breve encuentro con personas queridas para que el corazón vuelva a viajar al pasado.

Las fiestas son el hilo invisible que une generaciones, el refugio donde vive, también, la nostalgia por quienes ya no están. Quizá por eso las fiestas nos emocionan tanto, porque nos hacen revivir instantes felices. Los recuerdos, en fiestas, no vuelven para hacernos sufrir, sino para evocar sin ninguna duda que hemos construido una vida llena de momentos valiosos.

El Misteri d’Elx es la gran fiesta de los recuerdos porque, cada vez que vuelve a celebrarse, despierta la memoria de todo un pueblo con sus cantos, con el sonido de las campanas, con el centelleo de la lluvia de oropel y con la emoción que llena la Basílica de Santa María. En todo este acervo, cada uno encuentra un pedazo de su propia historia.

Para muchos ilicitanos, el Misteri significa recordar la primera vez que lo vieron de la mano de sus abuelos o de sus padres. La emoción de escuchar la música que les acompañará toda la vida o el orgullo de ver a un familiar o a un amigo participando en la representación. Es una tradición que pasa de generación en generación, como una joya que se hereda en la familia y que nunca pierde su valor.

El Misteri también conserva la memoria de esta ciudad que ha sabido proteger durante siglos un patrimonio único en el mundo. Gracias al esfuerzo y al cariño de tantos ilicitanos, esta obra sigue emocionando hoy igual que lo hacía hace quinientos años. No solo recuerda el pasado, sino que lo mantiene vivo para quienes lo contemplan por primera vez y para quienes regresan cada año.

Por eso cada representación es la celebración de la fiesta de los recuerdos: porque une pasado, presente y futuro en una misma emoción, haciendo que la memoria, la identidad y el amor por nuestras tradiciones permanezcan siempre vivos en el corazón de Elche.

Como Universidad, nos cabe el tremendo orgullo de seguir comprometiéndonos con La Festa, protegiéndola y difundiéndola a través de nuestra Cátedra Institucional «Misteri d’Elx». La UMH y Elche compartimos mucho más que un lugar. Compartimos el curso de nuestra historia común. Por eso, nuestro compromiso con la Festa nace del convencimiento de que celebrar juntos es también fortalecer los lazos que nos unen para construir una comunidad más unida, cercana y llena de esperanza.

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