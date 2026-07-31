Un cartel del Misteri d’Elx que se lee como un documento de La Festa

La familia de La Festa cuenta este año con un cartel del Misteri d’Elx para las representaciones que pide ser leído con calma. Realizado por la artista Luisa Pastor, licenciada en Bellas Artes y con raíces ilicitanas, la obra pone en el centro tres elementos que sostienen La Festa: la Basílica de Santa María, el Consueta de 1709 y el oropel.

El resultado es una pieza que mira al Misteri desde su memoria escrita, su espacio escénico y su brillo final. Una idea que, según explica la propia autora, nació de una emoción antigua al recordar que la primera vez que acudió al Misteri de niña, aunque solo vio la Vespra, aquello le dejó una huella muy profunda. «Me emocionó y entendí algo sublime con la aparición del oropel», explicó durante la presentación del cartel.

De este modo, el cartel no solo anuncia las representaciones, sino que ayuda a entender de dónde nace el Misteri y por qué sigue siendo una de las expresiones más singulares de la ciudad.

Los tres elementos del cartel de Luisa Pastor

La Basílica de Santa María aparece como el primer gran eje visual de la obra. Luisa Pastor tomó como referencia el plano que elaboró el arquitecto ilicitano Marceliano Coquillat i Llofriu en 1903, vinculado al proyecto de restauración del templo. Así, el cartel sitúa la representación en su lugar natural y recuerda que el Misteri no se explica sin Santa María.

El segundo gran elemento del cartel es el Consueta de 1709, el más antiguo conservado completo. Pastor lo ha utilizado como base material y visual de la composición. La artista señala que el documento se convierte en pequeñas cajas con palabras y que la tipografía del cartel sale directamente de ese texto histórico. La intención, según deja claro, era que la obra tuviera «misterios» y que el propio soporte funcionara como parte del mensaje.

El tercer pilar es el oropel, trabajado con oro de 24 quilates. Luisa Pastor lo definió como la parte más luminosa de la pieza y lo vinculó con la palmera de la Virgen. La artista explicó que todo está «trabajado como el proceso de un retablo, con el oropel flotando dentro del Consueta».

El alcalde Pablo Ruz destacó en la presentación el «talento con un gran poso intelectual» de la autora y valoró el cartel como un homenaje contemporáneo al Misteri. También subrayó que la obra «ayuda a contemplar el Misteri» y que Santa María aparece como «la puerta del cielo».

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La obra de este año se suma a la colección de carteles que ha ido construyendo una memoria visual propia del Misteri. Cada edición deja una interpretación distinta, pero todas comparten misión: anunciar las representaciones y, al mismo tiempo, explicar por qué Elche vuelve cada agosto a mirar hacia Santa María. El cartel de 2026 lo hace desde el papel, el plano, el texto y la luz.