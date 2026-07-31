«Esta declaración será de gran provecho para la humanidad entera» (Pio XII, Munificentissimus Deus)

Con estas palabras de la Constitución Dogmática en la que se declara la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, el Papa Pio XII manifiesta un mensaje de esperanza para toda la humanidad. La celebración de esta fiesta que ha recibido diversas denominaciones, tales como Asunción, Tránsito, Migración, Dormición… precedió en muchos siglos a la declaración del dogma. La celebración presupone la creencia; en las comunidades cristianas, no solo de rito católico romano y bizantino, sino también en otras iglesias primitivas como la copta, la armenia, la siríaca, celebran esta memoria del Tránsito de la Virgen. Esa creencia universal de la Iglesia es uno de los pilares fundamentales en los que se basó el Papa para declarar este Dogma. La fe se encarna en la cultura más profunda de los pueblos y tiene sus manifestaciones en el mundo del arte, en las tradiciones festivas, en los actos religiosos populares, en la lirurgia…

El reconocimiento universal del Misteri por parte de la UNESCO es un preclaro ejemplo de la realidad inseparable de culto y cultura. Las tradiciones asuncionistas surgidas en los primeros siglos de la Iglesia se extendieron por toda Europa y dieron lugar en el mundo medieval y renacentista a los dramas litúrgicos que se representaron en muchas ciudades europeas y de las que el Misteri d’Elx es el ejemplo vivo que se nos ha transmitido a través del tiempo.

El hecho de encontrarnos con la tradición de la celebración de la fiesta de la Asunción desde Rusia, pasando por Polonia y llegando a Grecia, Italia y España, supone un depósito cultural que nos alienta a crear un espacio más amable y habitable. Una mirada al mapa de Europa nos mostrará un amplio catálogo de fiestas dedicadas a la Asunción de gran arraigo popular, como la celebración de la Vara de Messina en Sicilia, la fiesta del Palio en Siena, la representación de Dieppe en Francia, la celebración de la Virgen de Cztochowa en Polonia en la que se manifiesta la identidad nacional, así como en la isla de Tinos en Grecia como muestra de la importancia de esta fiesta en la Iglesia Ortodoxa por poner solo algunos pocos ejemplos. Las diversas manifestaciones de la fiesta de la Asunción en el continente europeo son un ejemplo de la riqueza cultural que compartimos. La creación de un itinerario europeo asuncionista que tendría como punto fundamental la ciudad de Elche, además de incidir en un turismo cultural y religioso que no altera la esencia de ese bien cultural, ayuda a buscar puntos de encuentro entre los pueblos. El conocimiento de la cultura de los pueblos tal como nos recuerda la UNESCO, es un elemento esencial para promover la paz.

Precisamente la universalidad de esta tradición nos debe servir para llevar a cabo una serie de actividades en beneficio de la paz y la unidad de los pueblos. La creencia en la Asunción no se puede quedar en la pura contemplación estética, sino que debe tener una repercusión en el mundo que vivimos. La fe en palabras de León XIV no se encierra en una fórmula de imposición mágica, la fe se celebra y lleva a un compromiso en la sociedad en la que se vive. En el siglo XIX en Francia ante las masas de obreros empobrecidos por la revolución industrial, surgió un movimiento asuncionista que propugnaba desde los principios cristianos, un cambio social y cultural con la ilusión de una sociedad donde los hombres viviesen libres de toda opresión.

No podemos obviar el contexto histórico en el que se llevó a cabo la declaración del Dogma de la Asunción; fue un mensaje de esperanza ante un mundo que tenía que recrearse después de la tragedia tan sangrante de la Segunda Guerra Mundial y que vivía bajo el miedo a la destrucción nuclear. Nunca a lo largo de la historia se había vivido de tal manera el miedo al fin del mundo. Frente a la tragedia de la guerra y un mundo sin esperanza, la Imagen de la Virgen Asunta en cuerpo y alma al cielo expresa la esperanza de un mundo en paz en el que se debe respetar la vida de todas las personas, su integridad y el reconocimiento de sus derechos. La fiesta de la Asunción tan arraigada en la vida de nuestro pueblo, es la imagen más emblemática y opuesta a la destrucción y a la guerra.

Un mundo en paz requiere de unos símbolos compartidos y el mensaje de esta fiesta es muy necesario ponerlo de manifiesto en estos tiempos. Su celebración tiene para nosotros una exigencia muy especial de la cual no nos podemos evadir: trabajar por la paz nos corresponde a todos. Al celebrar cada año nuestra fiesta de la Asunción recreamos ese espacio de encuentro entre tantos pueblos.

El pasado mes de junio el Monasterio de las Cuevas de Kiev en Ucrania sufrió el ataque de las tropas de Rusia, en el que quedó especialmente dañada la Catedral dedicada a la Dormición de la Madre de Dios, la versión ortodoxa de la Asunción, la misma tradición que en Rusia.

No podemos olvidar tampoco la destrucción de Gaza y las actuaciones de exterminio que se están llevando a cabo en Cisjordania, la tierra en la que acontecieron estos hechos que celebramos y en los que surgieron estas tradiciones.

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La celebración cada año de nuestra fiesta de la Asunción debe ser una respuesta ante la destrucción de estos lugares y del mismo modo que podemos impulsar la creación de este itinerario asuncionista europeo que promueva la paz por medio del conocimiento de la cultura de los pueblos, en el Misteri tenemos un lugar de encuentro para trabajar por la buena vecindad entre los pueblos. En las primeras ediciones del Festival de Teatro y Música Medieval y Renacentista de Elche tenemos un buen punto de referencia de cómo el conocimiento del Patrimonio Cultural fomenta el diálogo y la paz.