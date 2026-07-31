Doce meses de fe, cultura y turismo que Elche no olvidará

El 1 de noviembre de 2024, la Basílica de Santa María de Elche abrió las puertas para celebrar el Año Jubilar concedido por la Santa Sede y conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción por el Papa Pío XII. Doce meses después, los números hablaron por sí solos sobre el éxito de la efeméride: más de 150 actos celebrados, más de 350.000 participantes en ellos, y 1,3 millones de turistas que pernoctaron en Elche durante ese período.

Un logro que fue posible también gracias a que el Ayuntamiento reforzó la iniciativa declarando el Año Temático de la Asunción de María. El objetivo era claro: proyectar el Misteri más allá de sus fronteras habituales.

El Año Jubilar del Misteri d’Elx ha demostrado que la fe y la cultura, cuando se organizan con rigor, generan un impacto turístico y social que va mucho más allá de la devoción.

Concierto histórico en la iglesia de Saint Étienne du Mont, en París. / INFORMACIÓN

Elche recibió en esos doce meses a más turistas internacionales que en ningún período comparable, consolidó su posición como destino cultural en el mapa europeo y cerró el ciclo con una representación extraordinaria del que puso el punto final a un año que la ciudad no olvidará fácilmente.

1,3 millones de turistas pernoctan en Elche

Hoteles, campings, apartamentos y viviendas turísticas del municipio registraron más de 1,3 millones de pernoctaciones entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. La mitad de esos visitantes, unos 722.000, llegaron desde fuera de España. Una cifra que supuso un 17,5% más que en el mismo período del año anterior y que ha convertido al Año Jubilar en el ejercicio turístico más intenso de la historia reciente de Elche.

85% de ocupación hotelera

Elche mantuvo una ocupación hotelera superior al 85% a lo largo de todo el Año Jubilar, una cifra que ha consolidado la ciudad como destino cultural y turístico de primer orden en la Comunitat Valenciana. El crecimiento del turismo internacional, con un incremento del 17,5% respecto al año anterior, refleja que el Misteri d’Elx y la efeméride del Dogma de la Asunción funcionaron como un reclamo con alcance europeo y no solo local.

350.000 personas participaron en más de 150 actividades

El programa diseñado con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción reunió a más de 350.000 personas en más de 150 eventos culturales, religiosos y sociales celebrados en Elche. Entre ellos, la exposición del Mystery Man, el Congreso Mariológico y de Primer Anuncio, el Congreso Nacional de Puericantores, el JOCH, el Festival Oasis Elche Music Fest y conciertos de gran formato como los de Raphael y Antonio Orozco. Una programación que demostró que el Misteri d’Elx convoca a públicos muy distintos.

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