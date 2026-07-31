Elche pone banda sonora a agosto con Siloé, Rigoberta Bandini y Celtas Cortos

Elche vuelve a poner la música en el centro de sus Fiestas de Agosto. Del 7 al 14 de agosto, la Barraca Municipal, en el Parking de la Universidad Miguel Hernández, acogerá ocho noches de conciertos dentro del ciclo Nits de Festa, con un cartel que mezcla rock, pop, electrónica y nostalgia.

La programación, organizada por las concejalías de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Elche, reúne a artistas como Siloé, Rigoberta Bandini, Sidecars, Celtas Cortos, OBK y Chimo Bayo, entre otros. De este modo, los responsables han logrado una programación equilibrada, pensada para llegar tanto al público joven como al adulto, que podrá ver a artistas que se encuentran en uno de los mejores momentos de sus carreras.

Del mismo modo, el Hort de Baix acogerá el 6 de agosto el VI Festival de la Canción Festes d’Elx, un certamen que desde hace seis ediciones impulsa el talento joven de la ciudad. Una iniciativa que, junto con la programación de Nits de Festa, vuelve a convertir la música en uno de los hilos conductores de sus fiestas .

Nits de Festa 2026, noche a noche

La Barraca Municipal abrirá sus puertas cada jornada sobre las 21.00 horas y los conciertos comenzarán alrededor de las 22:30, salvo el 13 de agosto, que arrancará tras la Nit de l’Albà.

En cuanto al cartel de este año, el primero de los conciertos será el 7 de agosto con MVRK y Juicy Bae, jóvenes cantantes españoles que destacan por la música urbana. Al día siguiente, 8 de agosto, llegará uno de los conciertos más esperados con Siloé y Neverland Bari.

Por su parte, Sidecars, una de las bandas más consolidadas del rock español actuará el 9 de agosto mientras que el día 10, lo hará Beret, uno de los artistas españoles más escuchados de los últimos años.

La programación continuará el 11 de agosto con Celtas Cortos, grupo de rock histórico en el panorama musical español que repasará algunos de sus temas más emblemáticos. El 12 de agosto será el turno de Rigoberta Bandini, artista que ofrecerá una de las pocas actuaciones previstas dentro de su gira de este año. Finalmente, el 13 de agosto actuará OBK, referente a nivel nacional y, como cierre a las Nits de Festa, el 14 de agosto será el turno de Chimo Bayo y Kuve.

Varios de los conciertos de Nits de Festa 2026 volverán a ser gratuitos hasta completar aforo, mientras que el resto tiene una entrada de pago con «precios asequibles».

Food trucks y sesiones de DJ

Nits de Festa 2026 incorpora este año una novedad con respecto a ediciones anteriores: una zona de food trucks que ampliará la oferta de ocio y restauración para los asistentes. Así, tal y como explican desde el Ayuntamiento de Elche, se completa la experiencia del público más allá de los conciertos.

Rigoberta Bandini actuará en Elche el 12 de agosto. / INFORMACIÓN

En línea con los años anteriores, cada noche continuará con sesiones de DJ y animación musical tras las actuaciones principales, para prolongar el ambiente festivo en la barraca municipal.

Impulso al talento joven ilicitano

Por otro lado, El Hort de Baix acogerá el 6 de agosto, a partir de las 21:30 horas, la sexta edición del Festival de la Canción Festes d’Elx, organizado por EMYC Talent Academy con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Gratuito hasta completar el aforo, este festival contará con dos categorías de participación: Juvenil, de 8 a 15 años, y Adulto, de 16 a 25 años.

Durante esa noche, los asistentes podrán escuchar un total de 20 artistas, que actuarán en directo ante un jurado profesional después ser finalistas. El encuentro contará con la actuación especial de la mezzosoprano Merlyn Cruz, finalista del programa de TVE «Locos por la Ópera», que se pondrá en escena durante la deliberación del jurado.

Una programación musical para todos los públicos

Con Nits de Festa y el Festival de la Canción, Elche vivirá entre el 6 y el 14 de agosto ocho noches musicales que van a atravesar géneros, generaciones y formatos diferentes y dirigidos a todos los públicos.

Mientras que el parking de la UMH acogerá a los nombres de mayor proyección nacional, con Siloé, Rigoberta Bandini y Celtas Cortos entre otros, el Hort de Baix volverá a convertirse en el escenario donde los ilicitanos miran y escuchan sus voces emergentes.

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Una oferta variada y con precios accesibles que permitirá a cualquier amante de la música disfrutar de ella, ya sea reviviendo un clásico o descubriendo voces nuevas. Ocho noches donde Elche vuelve a demostrar que la música es parte inseparable de su identidad festera.