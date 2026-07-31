La Escolanía vive su mejor momento en número de niños

Es la última semana de julio y, como cada año, la Basílica de Santa María vuelve a llenarse por las tardes de voces infantiles. Pero este 2026 hay algo distinto en el ambiente: nunca antes tantos niños habían querido formar parte de la Escolanía del Misteri d’Elx. En total, son 45 los niños que a día de hoy conforman una de las enseñas de este Patrimonio de la Humanidad que acaba de conmemorar su 25 Aniversario desde la Proclamación como tal por parte de la UNESCO.

Francisco Javier Gonzálvez, Mestre de Capella del Misteri d’Elx, pone en valor el buen momento por el que pasa la Escolanía porque lo habitual es rondar los 30 niños. Una cifra que, además, fue mucho menor durante la pandemia, periodo en el que, lógicamente, se redujo drásticamente el número de escolanos.

De izquierda a derecha, Nicolás, Lucas, Leopoldo y Álvaro. / ALEX DOMINGUEZ

Ahora, la situación se ha invertido por completo. «Para nosotros es una suerte no tener que salir a buscar nuevos cantores, sino que sean ellos y sus familias quienes se acerquen con interés por formar parte del proyecto», afirma Francisco Javier Gonzálvez.

Cuatro voces y caminos hasta el Misteri

Álvaro García, de 14 años, lleva siete años formando parte de la Escolanía. Este año afronta su última representación antes de dar el salto al Coro Juvenil del Misteri d’Elx. Entró en La Festa sobre todo por su madre, aunque en su familia el Misteri es cosa de varios: también su tío y su primo salen en la representación.

De todos los papeles que ha interpretado a lo largo de los años (la Coronación, el Araceli, el Ángel, la María o el Cortejo), es el Araceli el que más veces ha representado y el que guarda como su recuerdo más feliz. Sobre el calor que padecerán en la Basílica durante la actuación en pleno agosto, ni se inmuta: «Todos los años hace calor y estamos acostumbrados», explica con la tranquilidad de quien ya conoce el terreno que pisa.

De cara al futuro y aunque no se plantea dedicarse profesionalmente a la música, Álvaro tiene claro que quiere seguir vinculado al Misteri d’Elx y pasará a formar parte del Coro Juvenil. ¿Por qué? Porque lo que más valora y le gusta de estos años en la Escolanía es «poder conocer a gente y hacer amigos».

Leopoldo, de 12 años, lleva tres años y medio en el Misteri d’Elx y este 2026 afronta uno de los papeles más especiales de su corta trayectoria: María la Mayor. Un rol que, asegura, «espera con mucha emoción y con un sentimiento distinto a otras ocasiones», porque lo considera «mucho más emocionante» que cualquiera de los que ha representado antes, entre ellos el Cortejo y el Araceli, este último su papel favorito.

En su caso, el Misteri también es cosa de familia: su padre ha sido Consueta y Mestre de Ceremonias. Sobre el intenso calendario de actuaciones que ha dejado el 25 aniversario del Misteri como Patrimonio de la Humanidad, tiene claro que le gusta más actuar que ensayar. «En los ensayos entrenamos la técnica, pero en los conciertos es donde demostramos lo que hemos aprendido», subraya el escolano.

Del mismo modo, Lucas Samaniego, de 11 años, acumula ya cuatro años en la Escolanía. En su casa, el Misteri se vive en familia. De hecho, su hermano mayor, de 16 años, también formó parte de la Escolanía y ahora es miembro del Coro Juvenil.

Hasta el momento, Lucas solo ha representado el Cortejo, aunque este año espera poder aparecer en el Araceli, la Coronación o el papel de Ángel. Estos dos últimos son sus preferidos. Al respecto, Lucas considera que la Coronación tiene un atractivo especial. «Es lo más bonito y es un papel titular, emocionante».

Sobre las jornadas más calurosas de ensayo y representación, el consejo que ha recibido es tan sencillo como efectivo: «Nos aconsejan beber mucha agua». Y, al igual que Leopoldo, reconoce que el aumento de actuaciones por el 25 aniversario ha supuesto más trabajo, aunque no tiene dudas tampoco: «Nos gusta más actuar que ensayar».

Por su parte, Nicolás Esteve, de 12 años, representa la cara más reciente de esta cantera. Entró en el Misteri d’Elx en septiembre de 2025 y este 2026 vivirá su primera representación, en el papel de María Muda dentro del Cortejo.

Llevaba años con ganas de formar parte de La Festa: «Desde los 9 años tenía mucha ilusión, siempre veía las fiestas y decía que quería formar parte», recuerda. El año pasado, por fin, encontró la oportunidad.

Nicolás afronta su debut con una mezcla de emoción y nervios que crecen según se acercan las fechas de agosto. Además, tiene un aliciente extra: contaba ya con un amigo dentro de la Escolanía, y cantar junto a él este año será, en sus palabras, «muy especial».

De toda la representación, su momento favorito es la Judiada, aunque reconoce que la apertura de la Magrana le resulta el instante más bonito, porque, según explica, «para mí simboliza la imagen de Elche». En un futuro, su sueño es representar el Araceli. Y lo que más valora de estos primeros meses en la Escolanía es, sin dudarlo, «el compañerismo».

Una escuela de vida más allá del canto

Estos cuatro testimonios reflejan bien lo que representa hoy la Escolanía del Misteri d’Elx: una estructura donde conviven veteranos con siete años de experiencia y debutantes que acaban de estrenarse. Todos ellos, sin embargo, coinciden en algo que va más allá de los papeles o del calor de la Basílica: el valor del grupo, la amistad y el sentimiento de pertenencia a algo que les trasciende.

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El aumento hasta los 45 niños confirma que la fórmula de amistad y buen ambiente sigue funcionando. De ahí que sean los propios niños los que deciden cada vez más, motu proprio, que quieren formar parte del Misteri. Con esa base asegurada, La Festa tiene garantizado su relevo generacional.