«No solo hay que contar qué es el Misteri: debemos invitar a la gente a participar en él»

José Manuel Sabuco asumió el pasado mes de julio la presidencia ejecutiva del Patronato del Misteri d’Elx relevando en el cargo a Francisco Borja. Unos días antes, el mismo Patronato había renovado doce de sus veinticuatro miembros, afectando a cuatro representantes del Ayuntamiento de Elche, cuatro de la Generalitat Valenciana y cuatro de la Diócesis Orihuela-Alicante. Hablamos con Manuel Sabuco después de su aterrizaje para conocer los retos que se ha planteado y la situación que ha encontrado.

¿Cómo están siendo tus primeros días al frente del Patronato del Misteri?

Empiezo con mucha ilusión y desde una vocación de servicio al Misteri, que ha sido lo que me ha llevado a aceptar el cargo. Creo que es un honor, un privilegio y una responsabilidad. Estamos en las primeras semanas de contacto y he tenido una muy buena acogida por parte de todos los grupos de trabajo: la Capella, la Escolanía, las diferentes comisiones de trabajo...

En estos días, ¿has podido conocer en qué estado se encuentra la institución?

Creo que está en un momento muy bueno. Hay un gran nivel, tanto a nivel de canto como a nivel escénico, y de organización. Llego a la presidencia de un Patronato que tiene un nivel muy alto y en el que, como en todas las entidades, siempre hay cosas susceptibles de mejorar. En estas primeras tomas de contacto estoy escuchando propuestas y analizando la realidad de cada equipo para que nos ayuden a mejorar también la calidad del trabajo de las personas. A veces, con un poco de inversión en determinados aspectos, podemos conseguir que mejore la calidad del trabajo, la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran trabajando estos días. Estamos en esa fase de escuchar y analizar la situación, con vistas a introducir mejoras definitivas.

¿Hay algún punto en común en esas propuestas? ¿Más presupuesto, más inversión, o cuestiones que no son tanto económicas?

Todas las mejoras implican una parte económica. Cuando quieres mejorar algo, cuando quieres cambiar algo, esto siempre implica una inversión. La idea, para estos cuatro años, es recoger todas esas propuestas, elaborar proyectos, contar con unos presupuestos y buscar financiación para poder llevarlos a cabo. No todo se puede ejecutar de inmediato, pero vamos a tener claro cuál es el proyecto de mejora en cada área e intentaremos conseguirlo.

El nuevo presidente del Patronato del Misteri d’Elx tiene dos objetivos prioritarios: potenciar la difusión local y mejorar el estado de los elementos artísticos del Misteri. / Áxel Álvarez

Desde el punto de vista de la búsqueda de financiación, ¿que alternativas valoras?

Creo que hay que continuar potenciando la figura del protector, que fue algo que puso en marcha Francisco Borja. Tenemos también que sentarnos con las entidades, tanto con la Diputación, el Ayuntamiento como con la Conselleria, para poner sobre la mesa las necesidades reales. Y luego hay una tercera fuente de ingresos: las empresas, las entidades privadas. En estos momentos ya colaboran algunas entidades privadas, pero creo que, con un proyecto determinado, hay empresas de la ciudad, e incluso a nivel provincial, que estarían dispuestas a colaborar con el Misteri. Creo que es un campo que tenemos que potenciar.

¿La Ley del Misteri limita de algún modo la gestión económica de la institución?

Nos condiciona, por ejemplo, a la hora de la contratación de personal, y a la hora de presupuestar o ejecutar algo al tener que haber siempre una apertura de expediente. En este sentido, tenemos que cumplir el procedimiento administrativo, como si fuéramos parte del sector público de la Conselleria, y esta cuestión a veces nos encorseta bastante a la hora del funcionamiento natural del Patronato del Misteri. No nos condiciona tanto en los ingresos económicos como en la gestión del área económica.

¿Has pensado en alguna fórmula para cambiar esta situación?

Mientras no haya un cambio de ley, o se busque otra fórmula alternativa, no podemos hacer ningún cambio a ese nivel. Ahora mismo tenemos que cumplir la ley tal como está establecida, ya que somos sector público. Es algo que ya se ha planteado a la Conselleria, y la Junta Rectora lo ha puesto varias veces sobre la mesa en sus reuniones. Está en proceso de discernir cuál podría ser el camino a seguir, siempre pensando en lo mejor para el Misteri.

Además de la financiación, una de tus líneas de trabajo es la de impulsar la difusión, tanto a nivel local como nacional e internacional. ¿Qué medidas contemplan en esta área?

Elche se vende como producto turístico, y es muy importante que dentro de ese paquete esté el Misteri. Hay muchas personas que acuden a nuestra ciudad en época estival, en vacaciones, y es importante introducir dentro de ese paquete turístico el Misteri como una opción. Además, hay que poner en valor el papel de los conciertos que, como el último de Londres, damos a conocer el Misteri como una opción cuando el turista elige la Costa Blanca o Elche como destino.

En el ámbito local ya se difunde a través de los colegios, con muchos convenios e iniciativas. ¿Qué más queréis hacer?

Queremos acercarnos a colectivos que no conocen la fiesta. Es decir, tenemos una población que ha llegado recientemente a nuestra ciudad y que no conoce La Festa, y queremos darla a conocer, abrirle las puertas a la participación. Y luego, en los centros educativos, creo que hay que ofrecer el Misteri, darlo a conocer, hacer actividades en la Casa de la Festa, en el Museo del Misteri. Para ello, nos gustaría que sean los propios niños y jóvenes de la Escolanía quienes cuenten la fiesta a otros niños y jóvenes, y les inviten a ser parte de ella. Creo que es una asignatura pendiente: no solo ir a contar qué es el Misteri, sino invitar a participar en él.

Actualmente hay 45 niños en la Escolanía, la cifra más alta en la historia. ¿Cómo valoras este crecimiento?

Creo que estamos en un buen momento en cuanto a niños de la Escolanía. Hay una demanda importante de querer formar parte de ella, lo cual es muy positivo. Eso significa que la cantera está asegurada, y el futuro de la fiesta también. Todo el trabajo de difusión realizado hasta el momento está dando sus frutos, y detrás de eso hay un buen trabajo con los niños. El fruto lo estamos viendo también tanto a nivel musical como a nivel de participación.

Con el Museo del Misteri renovado, ¿puede el Patronato colaborar más estrechamente en esta labor de promoción, por ejemplo abriendo los ensayos al público?

Sí, queremos potenciar la experiencia que ya hemos tenido alguna vez de jornada de puertas abiertas. Es decir, abrir la Casa de la Festa, dar a conocer el trabajo invitando a los ensayos y facilitando que los niños puedan venir a ver cómo ensayan otros niños, y que los cantores también participen para dar a conocer su trabajo. A un niño o un joven, la mejor manera de que le llegue el Misteri es que se lo cuente otro niño o joven que ya está participando.

Estas representaciones, las primeras para ti como presidente, llegan después de tres años muy intensos debido a la celebración del 75 aniversario del dogma y otras efemérides. ¿Notas cansancio en el equipo?

No tengo esa sensación. Este año es año par y tendremos otra vez representación en octubre y noviembre, pero el próximo, 2027, será un año con la representación solo en agosto y eso nos va a permitir sentarnos, evaluar, reflexionar y valorar propuestas de mejora. Creo que 2027, al no tener representación otoñal, será muy bueno para ese trabajo de evaluación, revisión y análisis. Hay que escuchar, hacer una reflexión y una evaluación conjunta, y a partir de ahí elaborar una hoja de ruta a seguir dentro de cada equipo.

¿Qué evolución es la que más ha notado en el Misteri desde la proclamación como Patrimonio de la Humanidad en 2001?

La he notado mucho en el apartado de la difusión. Creo que ha habido un impulso para dar a conocer La Festa, para que nosotros mismos reconozcamos ese gran tesoro que tenemos los ilicitanos, para tomar conciencia y plantear acciones tanto a nivel internacional como nacional.

El día que entres en la Basílica de Santa María de Elche como presidente, ¿qué sentirás?

Voy a sentir emoción, orgullo y gratitud por la confianza depositada en mi persona para presidir algo tan grande como es el Misteri.

¿Te propones algún objetivo concreto para estos primeros 365 días?

Hay dos objetivos que son prioritarios. Uno es el tema de la difusión, que la queremos potenciar sobre todo en el ámbito local, sin olvidarnos de las vertientes nacional e internacional. Y el otro objetivo es la recuperación del patrimonio relacionado con la fiesta: la restauración y conservación de todos los elementos artísticos vinculados al Misteri.

¿Puedes concretar qué elementos necesitan esa restauración?

Me refiero, por ejemplo, a los vestuarios de los actores, al tema de las pelucas, al propio ajuar textil de la patrona, de la imagen, y a elementos que se utilizan en la representación. Hay piezas, como la capa que utiliza San Pedro, la capa pluvial, que necesita ser restaurada, o elementos propios de la camilla procesional de la Virgen que se utiliza el 15 de agosto. También el ajuar textil de la cama de la Virgen, donde se venera la imagen durante la octava de las Salves. Son elementos que se encuentran en situación de deterioro, y hay que intentar restaurarlos y conservarlos.

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¿Esa restauración se hará en colaboración con la Conselleria?

Sí, tenemos que analizar el convenio de las restauraciones con la Conselleria. Ahí es importante su papel, porque ellos cuentan con organismos especializados en este tipo de trabajos. Ellos ya se encargaron, por ejemplo, del último manto que se restauró, el de las Clarisas. Así que seguiremos en esa línea de colaboración. Es importante, porque este patrimonio, si no se conserva, acaba deteriorándose.