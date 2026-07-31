«El mejor legado es que los niños crezcan con cariño al Misteri»

Se cumplen 25 años de la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Este reconocimiento internacional, ¿ha añadido demasiada presión técnica a los cantores a la hora de mejorar la calidad musical?

Hubo un punto de inflexión entre la década de los 90 y la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad. Con la llegada de José Antonio Román, en 2001, se impulsó decididamente la musicalidad y la calidad interpretativa de la Festa. Ahí comenzó una etapa de crecimiento muy importante. Antes de la declaración se trabajaba de una forma mucho más precaria y el nivel vocal era inferior. Tampoco existía una Escolanía como la que conocemos hoy. Uno de los grandes objetivos fue precisamente impulsarla y convertirla en una de las mejores del país. Creo que lo hemos conseguido, porque actualmente está entre las cinco más importantes de España. En aquella época, la Capella funcionaba casi por inercia. Nos propusimos dar un giro completo al trabajo musical y construir una verdadera escuela de música alrededor del Misteri. Con el paso de los años, ese proyecto se ha consolidado.

El pasado 17 de julio la Capella actuó en la iglesia St. Etheldreda´s de Londres, ¿qué supone este tipo de conciertos?

Hacer conciertos es importante porque forma parte de la formación musical de la Capella. A los cantores les ayuda a crecer, a adquirir experiencia y a seguir mejorando. Además, son actuaciones muy especiales que solo tienen sentido cuando existe un motivo que las justifique y una conexión con la historia o la esencia del Misteri.. En cuanto a la pieza escogida, hemos diseñado distintos formatos de concierto adaptados a cada ocasión. Tenemos uno de unos 30 minutos, pensado para congresos y actos que se celebran en Elche. El que llevaremos a Londres dura aproximadamente una hora y combina la interpretación musical con el apoyo de imágenes y traducciones, de manera que el público pueda seguir el desarrollo de la obra y comprender mejor su significado. Por ello, el repertorio ya está definido y responde precisamente al formato de 60 minutos. Además, contamos con otro modelo de concierto escenificado, que solemos ofrecer una o dos veces al año y que permite acercar todavía más la experiencia del Misteri al público.

En junio dirigió a los cantores el Mestre de Capella de la Catedral de Roma, Marco Frisina. ¿Qué ha aprendido nuestra Capella al ponerse bajo su batuta?

Marco Frisina es, probablemente, el compositor de música sacra más importante de la actualidad. Desde hacía tiempo queríamos invitarlo a conocer el Misteri porque es una persona que ha dedicado gran parte de su trayectoria a difundir este tipo de música. Finalmente lo conseguimos y pudo dirigir un concierto en Elche. Para nosotros fue un auténtico lujo. No solo por poder interpretar su propia música bajo su dirección, sino también por conocer de primera mano cómo entiende él cada obra y cómo debe interpretarse. Esa experiencia supone una formación extraordinaria para todos los cantores y una oportunidad difícilmente repetible.

En 2025, Elche fue la capital coral infantil con el Congreso Nacional de Puericantores y la visita de 400 niños. ¿Ha notado este año un «efecto llamada» a raíz de este evento para nutrir todavía más a la Escolanía ilicitana?

Actualmente contamos con 45 niños en la Escolanía, cuando lo habitual era rondar los 30. Para nosotros es una suerte no tener que salir a buscar nuevos cantores, sino que sean ellos y sus familias quienes se acerquen con interés por formar parte del proyecto. Además, nos permite trabajar con mayor calidad musical: contar con más niños supone disponer de un mayor nivel de preparación y una base mucho más sólida para el futuro de la Capella. En cuanto a las causas, creo que este crecimiento responde a varios factores. Por un lado, la celebración del 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad y el propio Congreso Nacional de Puericantores han dado una gran visibilidad a la Escolanía. También ha sido muy importante el trabajo de difusión que se está realizando en los colegios, tanto por parte de los profesores como del Patronato. Todo ello ha despertado la curiosidad de muchos niños por conocer el Misteri. A eso se suma el ambiente que se vive dentro de la Escolanía, las oportunidades de viajar, actuar fuera de Elche y seguir aprendiendo. Al final, no solo reciben una formación musical, sino también una experiencia humana muy enriquecedora que les ayuda a crecer como personas.

Hablando de los niños, ¿es más difícil hoy en día lograr que, inmersos en un mundo de estímulos digitales, se concentren y entiendan la trascendencia de un drama lírico medieval del siglo XV?

Sí es verdad que hoy los niños viven rodeados de estímulos tecnológicos, aunque nosotros también intentamos aprovechar esas herramientas en nuestro trabajo. La tecnología forma parte de su día a día y debemos saber utilizarla a nuestro favor. Aun así, es cierto que ahora les cuesta más mantener la concentración durante los ensayos o aprender las cosas de memoria. Trabajar una partitura requiere tiempo, atención y constancia, y quizá hoy resulte un poco más difícil mantener ese nivel de concentración que hace unos años. Sin embargo, la esencia no ha cambiado. Los niños siguen siendo niños y continúan ilusionándose con el Misteri igual que antes.

Y respecto al salto tecnológico, usted defiende una Capella del siglo XXI con tecnologías . ¿Cuál es la herramienta tecnológica que están usando en 2026 y que más sorprendería a los Mestres de siglos pasados?

Yo diría que el archivo digital. Puede parecer algo sencillo, pero ha supuesto un cambio muy importante en nuestra forma de trabajar. Antes era necesario hacer continuamente fotocopias de las partituras y gestionar una gran cantidad de papel. Ahora podemos tener todo el repertorio perfectamente organizado en formato digital, lo que nos permite ahorrar tiempo en los ensayos.

El cartel del Misteri de 2026, obra de Luisa Pastor, rinde homenaje al Consueta de 1709. Como Mestre, ¿con qué frecuencia acude a los manuscritos originales?

Sigo consultando y comparando los diferentes consuetas porque entre ellos existen muchas diferencias. La fuente más antigua que conservamos es la de 1709, aunque hay aspectos que todavía no quedan del todo claros y que continúan siendo objeto de estudio. En el Misteri nos guiamos por la tradición, que es uno de los pilares fundamentales del Misteri d’Elx. Sin embargo, esa tradición que hoy conocemos procede, sobre todo, del trabajo desarrollado a partir de la época de Óscar Esplá. Antes apenas existían grabaciones que permitieran conocer con precisión cómo se interpretaba la obra. Por ello, hay elementos de la versión impulsada por Óscar Esplá que responden claramente a la sensibilidad musical del siglo XX. En cierto modo, supusieron una modernización de la interpretación del Misteri. Eso nos plantea una cuestión interesante: sabemos que pudo existir una forma anterior de interpretar algunas partes de la obra, pero no disponemos de documentos sonoros fiables que nos permitan recuperarla con total seguridad. Por eso creo que todavía queda mucho por investigar. Los manuscritos siguen ofreciendo información muy valiosa y seguramente aún esconden aspectos relacionados con la música, la pronunciación o la interpretación que podremos seguir descubriendo en el futuro.

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¿Cuál cree que es la principal huella que ya ha conseguido o le gustaría imprimir en el carácter de la Capella?

Creo que es importante entender que este no es un trabajo que haya empezado conmigo. Es un proyecto que inició José Antonio Román y que yo he procurado continuar, manteniendo la misma línea de trabajo y desarrollándola. Si tuviera que señalar una aportación, diría que ha sido reforzar la formación, tanto musical y técnica como humana. Siempre hemos entendido que formar a un buen cantor no consiste únicamente en enseñarle a cantar, sino también en transmitir unos valores, una forma de trabajar y, sobre todo, el amor por el Misteri d’Elx. También me llena de satisfacción comprobar que la Escolanía se ha convertido en un referente a nivel nacional. Del mismo modo, me gustaría que la Capella fuera reconocida como un coro en España. Sin embargo, al final, el mejor legado que puede dejar un Mestre de Capella es que las personas quieran formar parte del proyecto. Que los cantores vengan a ensayar con ilusión, que se sientan a gusto trabajando juntos y que los niños crezcan con ese cariño hacia el Misteri desde sus primeros años. Si conseguimos transmitirles ese amor por la Festa y darles una buena formación, tanto musical como humana, creo que estaremos haciendo bien nuestro trabajo.