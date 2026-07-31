El Misteri cumple 25 años como Patrimonio de la Humanidad

El pasado 18 de mayo, a las 15.45 horas, las campanas de la Basílica de Santa María volvieron a sonar en Elche. No era un domingo ni una festividad religiosa ordinaria. Era el momento exacto en el que, 25 años antes, el entonces director general de la UNESCO, Koichiro Matsusura, anunció desde París la proclamación del Misteri d’Elx como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Aquel 18 de mayo de 2001, Elche se echó a la calle en cuestión de minutos. De hecho, esa misma noche se celebró una procesión en honor a la Patrona y se lanzaron 90.000 aleluyas en señal de alegría. Un cuarto de siglo después, la ciudad volvió a detenerse a la misma hora y en el mismo lugar para recordar lo que ocurrió y concienciarse de los retos que aún tienen que llegar.

Por esa misma razón, el Patronato del Misteri d’Elx, el Obispado de Orihuela-Alicante y el Ayuntamiento de Elche han conmemorado el XXV Aniversario de aquella declaración con un programa de actos en el que el objetivo prioritario ha sido la reafirmación pública del compromiso con La Festa de cara al futuro.

El respaldo de la Reina y el Papa

El XXV Aniversario del Misteri d’Elx ha contado además con dos respaldos excepcionales. Por un lado, la Reina Doña Sofía aceptó la presidencia de honor de la programación conmemorativa. Por otro, desde el Vaticano y como no podía ser de otro modo, llegó otro gesto especialmente importante: el Papa León XIV envió la citada bendición apostólica con motivo del aniversario, que fue leída durante la misa de acción de gracias celebrada en la Basílica de Santa María el 18 de mayo pasado.

La casa de la Festa acogió una exposición con cerca de 1.000 dibujos escolares. / V. L. Deltell

Un apoyo que para Francisco Borja, el hasta el pasado mes de julio presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d’Elx, sirvió para reforzar el espíritu de esta conmemoración y el valor de este Patromino de la Humanidad para toda una ciudad: «El patrimonio vive porque una comunidad decide seguir transmitiéndolo».

Episodios históricos dan fe de ello a lo largo de los siglos: desde la decisión del Consell Municipal de Elche en 1609 de asumir su financiación y organización, hasta el rescripto del Papa Urbano VIII en 1632, que autorizó la representación dentro de Santa María a perpetuidad.

Una sucesión de hechos y decisiones históricas que han sido posible, y siguen siéndolo, gracias a la voluntad colectiva de los ilicitanos que ha resistido dificultades, cambios de época y transformaciones sociales.

Un orgullo que lleva aparejado una responsabilidad: «El gran reto de nuestro tiempo es conseguir que el Misteri siga emocionando a las nuevas generaciones sin convertirlo en otra cosa distinta de lo que es», asegura Francisco Borja.

Algo en lo que coincide el obispo Munilla, quien en su intervención realizada con motivo de la efeméride, advirtió del riesgo de que el Misteri quede reducido a una tradición cultural sin arraigo espiritual, defendiendo así la transmisión de la fe desde tres espacios: la familia, la escuela y la parroquia.

Una candidatura que costó dos intentos

La declaración de la UNESCO no llegó a la primera. En 1999, los responsables de Elche presentaron el Misteri d’Elx junto al Palmeral ante la UNESCO, con la idea de que la unión de ambas candidaturas fortalecería las opciones de éxito.

Jornada de puertas abiertas en la Casa de la Festa. / INFORMACIÓN

Fue una decisión que el tiempo se demostró equivocada. Cada obra tenía la entidad suficiente para optar al reconocimiento por separado y, al presentarlas juntas, las dos se perjudicaron mutuamente. Ante esta situación, la Generalitat Valenciana decidió retirar el Misteri de aquella candidatura para dejar paso al Palmeral.

La Festa tuvo que esperar. En el año 2000, ya con el Misteri d’Elx como única candidatura, la Junta Gestora y la Generalitat impulsaron una campaña de promoción por varios puntos de Europa en una gira donde hubo conciertos históricos como el que se celebró en Hannover, en el marco de la Exposición Universal de la Comunitat Valenciana.

Además de esta labor «institucional» de difusión, los responsables también impulsaron el Museo Municipal de la Festa para dar a conocer la fiesta durante todo el año y facilitar el conocimiento en el resto del mundo a través de la creación entonces de una novedosa página web y un centro de documentación e investigación.

Tras el trabajo realizado y un año después, llegó el reconocimiento desde París. El Misteri d’Elx se convirtió en el primer bien intangible de España en obtener esta distinción de la UNESCO.

El Misteri d’Elx en el mundo

La proclamación del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad en 2001 marcó un punto de inflexión en su proyección exterior. Antes de ese reconocimiento, el drama ilicitano era prácticamente desconocido fuera de España, y su difusión dependía casi exclusivamente del esfuerzo local, provincial, autonómico y nacional.

Acto central de la conmemoración. / AXEL ALVAREZ

Con la proclamación, el Misteri d’Elx pasó de ser identificado principalmente como un acto religioso local a ser reconocido como un referente cultural de escala internacional. Le otorgó máxima visibilidad turística, garantizó fondos para su conservación y atrajo a académicos internacionales para estudiar esta joya del teatro lírico medieval

De hecho, el XXV Aniversario también está reforzando esa proyección exterior con la presencia de personalidades reconocidas como Marco Frisina, maestro de capilla de la Catedral de Roma -San Juan de Letrán- y uno de los compositores de música sacra de mayor reconocimiento internacional. En concreto, dirigió a la Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx junto a la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Elx el pasado 11 de junio en un concierto celebrado en la Basílica.

Responsabilidad colectiva

Los ilicitanos llevan más de 500 años cantando a la esperanza y a la vida a través del Misteri. Cada 14 y 15 de agosto, las voces de la Capella y de las Escolanías hacen que Elche abra el cielo. Por eso, la declaración de la UNESCO no cerró una etapa: abrió un nuevo periodo de crecimiento en el que se vuelve a reafirmar que, pese a su importancia, su valor no depende del reconocimiento externo: depende de que Elche siga transmitiéndolo a las nuevas generaciones.

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Veinticinco años después de París, la representación continúa celebrándose cada mes de agosto en el mismo lugar, bajo la misma cúpula que simula el cielo y con una ilusión que no deja de crecer y de renovarse.