Juanfran Pérez Llorca, President de la Generalitat
Un Misteri universal i una identitat compartida
Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, reflexiona sobre el XXV aniversari del reconeixement del Misteri d'Elx per la UNESCO
Si cada celebració de La Festa és especial —i així ha sigut durant més de mig mil·lenni— la d’enguany ho és d’una manera molt singular. En este 2026 commemorem el XXV aniversari de la declaració del Misteri d’Elx com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, un reconeixement que va situar la representació il·licitana amb les 19 primeres manifestacions culturals del món distingides dins d’esta categoria patrimonial juntament amb altres elements com l’Òpera Kunqu de Xina, el Teatre Nôgaku del Japó, la tradició literària oral del poble Semeiskie de Rússia o la música de cítara de Madagascar. La proclamació de 2001 no sols va projectar internacionalment el valor excepcional del Misteri, sinó que també va contribuir a inaugurar una nova manera d’entendre el patrimoni, reconeixent la importància de les tradicions vives, de la memòria compartida i dels coneixements transmesos de generació en generació.
La transcendència de la primera proclamació va anar molt més enllà del mateix Misteri. Va contribuir a canviar la manera d’entendre el patrimoni cultural. Fins a eixe moment, el prestigi internacional estava associat principalment als monuments, als paisatges o als grans conjunts històrics. La UNESCO va reconéixer que també les tradicions, la música, els rituals, les llengües i les celebracions formen part del llegat de la humanitat. I el Misteri d’Elx va tindre l’honor de formar part d’aquell grup pioner que va obrir el camí per al reconeixement del patrimoni cultural immaterial del món.
Però, a més de les consideracions artístiques, el nostre Misteri posseïx una virtut encara més valuosa: la seua capacitat d’unir. Igual que els apòstols del Ternari apareixen reunits miraculosament a la casa de la Mare de Déu i canten “Cert és aquest gran misteri / ser ací tots ajuntats”, La Festa, cada any, aconseguix congregar una comunitat sencera al voltant d’uns valors compartits. Ens recorda que hi ha tradicions capaces de superar diferències, d’enfortir el sentit de pertinença i de projectar una imatge de cohesió, orgull i confiança en el futur.
No és casualitat que la Comunitat Valenciana siga hui una de les grans referències europees en la preservació del patrimoni cultural immaterial. Poques regions poden presumir de tindre cinc patrimonis culturals immaterials de la Humanitat reconegudes per la UNESCO i que son exclusius de la nostra terra com ara el Misteri d’Elx, el Tribunal de les Aigües de València, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí i les Falles de València. Totes elles configuren un llegat extraordinari que parla de la vitalitat de les nostres tradicions i del compromís de la societat valenciana amb la seua conservació. Pocs territoris poden acreditar una concentració tan notable de manifestacions culturals reconegudes internacionalment.
Per això, quan el món reconeix el valor del Misteri d’Elx, en realitat està reconeixent una realitat més profunda i més valuosa encara: la capacitat d’un poble per a custodiar la seua memòria, transmetre-la de generació en generació i convertir-la en un patrimoni compartit per tota la Humanitat. El patrimoni no és només allò que heretem. És també tot allò que decidim protegir, cuidar i entregar als qui vindran darrere de nosaltres.
I és precisament ahí on residix la grandesa del Misteri. No únicament en la seua antiguitat, en la seua bellesa, el seu valor artístic o en el seu reconeixement universal. La seua grandesa està en la seua capacitat per a continuar emocionant-nos, per a recordar-nos qui som i per a demostrar-nos que les tradicions més autèntiques no pertanyen al passat, sinó que continuen il·luminant el nostre futur.
Però si alguna cosa fa verdaderament excepcional La Festa és la seua dimensió humana. El Misteri no existiria sense les centenars de persones que, any rere any, dediquen temps, esforç i il·lusió a mantindre’l viu. Actors, cantors, músics, tramoistes, costureres, tècnics, voluntaris i membres del Patronat treballen durant tot l’any perquè cada representació conserve l’excel·lència i la solemnitat que la caracteritzen. Més de tres-cents participants fan possible una tradició que no s’ha interromput mai i que continua transmetent-se de pares a fills com una herència preciosa.
Eixa és, probablement, la lliçó més valuosa que ens oferix el Misteri: ens recorda que el patrimoni no és una realitat estàtica o museística. És una responsabilitat compartida. És una cadena de transmissió que cada generació rep i té el deure de preservar per a les següents. Des de la Generalitat Valenciana assumim eixe compromís amb determinació i convicció
En un món cada vegada més accelerat i canviant, el Misteri d’Elx ens oferix una lliçó de permanència, d’arrelament i d’esperança. Ens recorda que les societats més fortes són aquelles que saben innovar sense oblidar la seua història; que miren cap avant sense perdre de vista tot allò que les ha fet ser el que són. I ens ensenya que la cultura és, probablement, el vincle més poderós que existix entre les generacions.
Perquè hi ha misteris que no separen ni amaguen. Hi ha misteris que convoquen, emocionen i inspiren. Hi ha misteris que ens ajunten. I cap d’ells ho fa millor que el Misteri d’Elx.
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