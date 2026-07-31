Unos Moros y Cristianos con más historia y más proyección

Los Moros y Cristianos celebran sus fiestas de 2026 mirando más lejos que nunca. No en vano, el colectivo de festeros cuenta este año con una base más sólida, un museo abierto desde diciembre de 2025 y una aspiración clara: dar el salto a ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Así, además de mantener el pulso de sus actos tradicionales, la asociación festera añade nuevas herramientas de difusión y reconocimiento con las que reforzar su imagen, tanto dentro como fuera de la ciudad.

Al respecto, cabe recordar que la declaración autonómica que la Comunitat Valenciana concedió en 2021 dio a la fiesta un reconocimiento importante. Ahora, el colectivo festero quiere dar un paso más, contando para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Elche ya ha mostrado su adhesión a la solicitud.

En esta línea de continuación, pero también de renovación, los cargos de este año representan bien esa mezcla de tradición y actualidad gracias a una historia ligada al mundo de la fiesta. Así, Asunción del Carmen Pérez Quiles será la Capitana Cristiana, José Carlos Giner Barrero asumirá el cargo de Capitán Moro y José Antonio Mateo Quilez ejercerá como Abanderado.

Tres nombres que resumen la fiesta desde dentro, con trayectorias largas y una vinculación que va mucho más allá de un único mes al año.

Cargos con un largo recorrido

La Capitana Cristiana, Asunción del Carmen Pérez Quiles, nació en Elche el 16 de octubre de 1970 y comenzó su andadura festera en el año 2000, de la mano de su hermana, en la comparsa Benimerines. Desde entonces ha pasado por varias etapas dentro de los Moros y Cristianos de Elche.

Formó parte de Benimerines hasta 2016, entró en Filà Boscos en 2017, participó en escuadras y ha desempeñado cargos en juntas directivas. Su elección como capitana pone el broche a una trayectoria de veinticinco años de participación en los Moros y Cristianos de Elche.

Por su parte, el Capitán Moro, José Carlos Giner Barrero, pertenece a la comparsa Abbasies desde 1978. Su historia festera está ligada a la evolución de la propia comparsa y también a su familia. Es hijo del Capitán Moro de 2006, Francisco Giner Castillo, y sobrino del Capitán Moro de 2011, Fernando Giner Castillo. Además, fue festero de honor en 2015 y vicepresidente de la comparsa desde 2018.

El Abanderado, José Antonio Mateo Quilez, de Abbasies, es un participante activo de todos los actos de la Asociación, destacando su participación en la Embajada, con más de una veintena de representaciones a sus espaldas.

Un museo para los Moros y Cristianos

Estas fiestas serán además las primeras en las que la Asociación contará con el Museo de Moros y Cristianos de Elche, que abrió sus puertas el 9 de diciembre de 2025 en el Parque Municipal, en el edificio del Huevo.

La asociación, que lo concibió como una pieza central para la difusión y la memoria de esta celebración, ha organizado este «escenario» para que los visitantes puedan ver distintos pasajes de las fiestas a través de las ropas y de diversos utensilios y conocer en qué consiste la trilogía festera.

Con un sistema digitalizado disponible en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y francés), quienes acuden a este museo que quiere convertirse en un referente en la Comunitat Valenciana conocerán los orígenes de la propia celebración, así como de la música o de actos como el Bautismo de la Morería, las Embajadas y el Alardo.

Este recorrido se apoya en un audiovisual, en nueve hornacinas temáticas, con un objetivo claro: explicar mejor la fiesta durante todo el año.

La candidatura nacional

A esta labor de difusión, hay que sumar la petición para que los Moros y Cristianos de Elche sean declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una iniciativa para la que ha entregado un documento de más de 200 páginas que defiende la singularidad de la celebración, sus raíces históricas, que datan de 1744, y su proyección.

Con este proyecto, la Asociación quiere sumar un nuevo reconocimiento después del que lograron en 2021 por parte de la Comunitat Valenciana, y, de este modo, consolidar el papel de Elche en el mapa festero de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España.

Para el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández, «este sería un reconocimiento para todos los festeros, los 1.600 que integran esta asociación, por su trabajo y esfuerzo, pero también para Elche y para engrandecer sus fiestas patronales».

Los Moros y Cristianos de Elche entienden que crecer también significa explicarse mejor. Y Elche, que cada verano vuelve a llenarse de bandas, trajes, arcabuces y comparsas, cuenta ahora con más herramientas para enseñar por qué esta celebración forma parte de su identidad. La Comunitat Valenciana ya dio su primer respaldo en 2021. El siguiente paso depende de que esa memoria siga ganando espacio, relato y presencia en el espacio público.

Programa de actos

Sábado 1 de agosto

21:00. Avís de festa. pasacalles homenaje cargos honoríficos.

Desde Plaça i Baix, Corredora, Carrer Ample, Carrer Capitá Lagier, Carrer Alpuixarra hasta llegar al Colegio Ferrández Cruz.

22:00. Cena de faja en el colegio Ferrández Cruz.

Viernes 7 de agosto

12:00. Entrega de Premios VIIConcurso de Escaparatismo y Ambientación Comercial AFMYC Elche.

18:00. Entrada de bandas.

19:00. Interpretación del Himno oficial de Moros y Cristianos “Elche 1.977”.

19:45. Entraeta

22:30. Pregón de Fiestas

Sábado 8 de agosto

09:00. Misa en Memoria de los Festeros Difuntos.

10:00. Diana oficial.

20:00. ENTRADA MORA. Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

Domingo 9 de agosto

09:00. Alardo..

20:00. Desfile Infantil.

22:00. EMBAJADA DEL MORO, se realizará en el Palacio de Altamira. A continuación, se realizará la EMBAJADA CRISTIANA, con la entrega de la Ciudad al Rey D. Jaime I. Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

Lunes 10 de agosto

08:00. Diana Libre.

20:00. ENTRADA CRISTIANA.. Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.

Martes 11 de agosto

08:00. Diana Libre.

10:30. Almuerzo Festero en el Carrer Trinquet.

13:00. Encendido de la Mascletá.

18:30. Bautizo de Neófitos en la Iglesia de San Juan.

19:00. Acto de Bendición de los Moros.

19:30. Procesión Ofrenda. A la llegada de la imagen de Ntra. Sra. la Virgen de la Asunción, se darán por finalizados todos los actos oficiales de la Asociación de nuestras fiestas de Moros y Cristianos 2026

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Al finalizar, fiesta en las Cábilas y Cuartelillos.