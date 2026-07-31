La Nit de l’Albà más potente de su historia

La noche del 13 de agosto en Elche es la Nit de l’Albà, una de las celebraciones más esperadas por los ilicitanos. Una tradición cuyo origen se remonta a la Edad Media, cuando las familias ofrendaban a la Virgen un cohete por cada uno de sus hijos, y que hoy es la única fiesta que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Para la edición de este año, que coincide con el 25 Aniversario de la Declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad, el Ayuntamiento de Elche ha hecho un esfuerzo y ha elaborado el mayor presupuesto de su historia por un valor de 193.538 euros, un 12% más que los 173.780 euros invertidos en 2025.

De este modo, el municipio suma ya cuatro años consecutivos en los que el Consistorio ha incrementado la inversión en este espectáculo que es ya un referente en toda España y que cada 13 de agosto ve como luce con más esplendor que en los años anteriores.

Vecinos de Elche ven la Nit de l’Albà desde las azoteas. / Matías Segarra

De este modo, la edición de 2026 contará con 2.900 kilos de pólvora, frente a los 2.700 kilos de 2025 y los 2.600 de 2024. Además, el Ayuntamiento también ha preparado un nuevo punto de disparo en el Paseo de Jaca, en la zona entre las fuentes del MAHE y el Hort del Xocolater.

Asimismo, también se va a incrementar el número de lanzamientos desde distintos puntos de la ciudad, y, desde el Puente de Altamira, se van a incorporar efectos de color para enriquecer visualmente el espectáculo.

Con todo, la de 2026 será La Nit de l’Albà más potente de la historia, superando el lanzamiento de las 312 palmeras, más de 62.000 cohetes y 1.080 cohetones imperiales para la Palmera de la Virgen de 2025.

La encargada de llevar a cabo el reto será Pirotecnia Ferrández de Redován, la empresa que lleva al frente de la Nit de l’Albà casi ininterrumpidamente desde 1989, con la única excepción de las ediciones de 2011 y 2012.

El momento que se espera cada año

El programa de la Nit de l’Albà seguirá el mismo orden desde hace décadas. Los cohetes y fuegos artificiales arrancarán a las 23 horas desde los distintos puntos de la ciudad en un crescendo de luz y sonido que dura 45 minutos. Minutos antes de la medianoche, la actividad pirotécnica se detiene. Las luces de Elche se apagan. La ciudad guarda silencio.

En ese momento suena el «Gloria Patri», el fragmento más emblemático del Misteri d’Elx. Es el preludio a la Palmera de la Virgen, el disparo que da nombre a la noche y que cada 13 de agosto convierte el cielo de Elche en el escenario de una de las tradiciones pirotécnicas más singulares de España.La noche del 13 de agosto en Elche es la Nit de l’Albà, una de las celebraciones más esperadas por los ilicitanos. Una tradición cuyo origen se remonta a la Edad Media, cuando las familias ofrendaban a la Virgen un cohete por cada uno de sus hijos, y que hoy es la única fiesta que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Para la edición de este año, que coincide con el 25 Aniversario de la Declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad, el Ayuntamiento de Elche ha hecho un esfuerzo y ha elaborado el mayor presupuesto de su historia por un valor de 193.538 euros, un 12% más que los 173.780 euros invertidos en 2025.

De este modo, el municipio suma ya cuatro años consecutivos en los que el Consistorio ha incrementado la inversión en este espectáculo que es ya un referente en toda España y que cada 13 de agosto ve como luce con más esplendor que en los años anteriores.

De este modo, la edición de 2026 contará con 2.900 kilos de pólvora, frente a los 2.700 kilos de 2025 y los 2.600 de 2024. Además, el Ayuntamiento también ha preparado un nuevo punto de disparo en el Paseo de Jaca, en la zona entre las fuentes del MAHE y el Hort del Xocolater.

Asimismo, también se va a incrementar el número de lanzamientos desde distintos puntos de la ciudad, y, desde el Puente de Altamira, se van a incorporar efectos de color para enriquecer visualmente el espectáculo.

Con todo, la de 2026 será La Nit de l’Albà más potente de la historia, superando el lanzamiento de las 312 palmeras, más de 62.000 cohetes y 1.080 cohetones imperiales para la Palmera de la Virgen de 2025.

La encargada de llevar a cabo el reto será Pirotecnia Ferrández de Redován, la empresa que lleva al frente de la Nit de l’Albà casi ininterrumpidamente desde 1989, con la única excepción de las ediciones de 2011 y 2012.

El momento que se espera cada año

El programa de la Nit de l’Albà seguirá el mismo orden desde hace décadas. Los cohetes y fuegos artificiales arrancarán a las 23 horas desde los distintos puntos de la ciudad en un crescendo de luz y sonido que dura 45 minutos. Minutos antes de la medianoche, la actividad pirotécnica se detiene. Las luces de Elche se apagan. La ciudad guarda silencio.

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