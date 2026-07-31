Más patrimonio, más memoria, más fiesta

¿Qué queda de una Reina de las Fiestas cuando termina su año de reinado? Durante mucho tiempo, la respuesta era sencilla: el recuerdo, alguna fotografía y poco más. Algo claramente insuficiente. Por ello, la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche ha puesto en marcha una nueva iniciativa que muestra su compromiso por reconocer el trabajo que estas mujeres hacen por la ciudad.

Así, esta asociación festera ilicitana vuelve a mostrar en 2026 la doble cara que la define desde hace tiempo: la que mira hacia adelante, con actos cada vez más atractivos y la incorporación de novedades y mejoras y la que mira hacia atrás, cuidando la memoria de quienes ya vistieron esa misma banda en nombre de la ciudad de Elche.

En cuanto a las novedades y mejoras, estas se pudieron comprobar el pasado 1 de agosto con la Crida de este año, un espectáculo pirotécnico que contó con una duración de 12 minutos, alcanzó los 30 metros de altura y una superficie de 1.350 metros cuadrados, frente a los 900 del pasado año.

Panorámica de la ceremonia de proclamación de la reinas que reunió a más de mil personas en la Plaça de Baix. / Álex Domínguez

Además, con respecto a la celebración el 11 de agosto del popular desfile de La Charanga, uno de los más multitudinarios de las fiestas ilicitanas, se repartirán más de 13.000 balones, se ofrecerán montaditos y, como novedad, se lanzarán a los espectadores unos 2.000 peluches.

Laura Rodrigo Martínez encabeza la nueva corte de honor

Laura Rodrigo Martínez, de la Comisión Sector V Zona Sur, es la Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2026. La acompañan como damas mayores Paula Esquiva López y Esther Pradera Martínez. En categoría infantil, Aroa Durá Quiles asume el cargo de Reina, con Valentina Doria Martínez y Daniela Rueda Palazón como damas de honor.

Todas ellas presumirán este año de sus nuevas indumentarias que tal y como explica Fernando Jaén, presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, «suponen un salto de calidad y de cantidad».

En este sentido, el Ayuntamiento de Elche ha hecho un esfuerzo por atender las necesidades derivadas de la intensa agenda de las reinas y damas de Elche, ampliando el número de piezas disponibles para las seis representantes y, de este modo, poder atender los cerca de 300 actos al año que van a realizar.

Laura Rodrigo Martínez y Aroa Durá Quiles son las reinas mayor e infantil de este año. / Álex Domínguez

Pero, además de la cantidad, la calidad es otro de los signos distintivos de estos nuevos trajes que llegan para enriquecer estas celebraciones ilicitanas. Para ello, Jorge Fabuel, indumentarista valenciano, ha utilizado como tejido protagonista de esta colección el brocatel, un material histórico con presencia de metal en su composición, vinculado durante siglos a las vestimentas litúrgicas de los siglos XVII al XIX.

«Es una referencia profundamente ligada a la tradición mediterránea y al patrimonio religioso valenciano», explica el diseñador, quien subraya su intención de recuperar materiales presentes durante generaciones en casullas y ornamentos eclesiásticos para integrarlos en la indumentaria festera. Un trabajo que no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo entre las que van a llevar estas prendas.

La colección incorpora, además, abanicos personalizados con el nombre de cada representante y motivos florales inspirados en la pintura cerámica valenciana. Los zapatos, por primera vez, se confeccionan con el mismo tejido del cuerpo de cada traje, en lugar de recurrir a los modelos forrados habituales.

El Fermall d’Honor, la fiesta que no olvida a sus reinas

La Federación Gestora de Festejos Populares no solo mira hacia las nuevas representantes. En marzo de 2026, el Centro de Congresos Ciutat d’Elx acogió la primera gala del Fermall d’Honor, un acto en el que se entregó un broche de oro a 50 Reinas y Damas que reinaron entre 2013 y 2024.

Esta iniciativa tiene el objetivo de reconocer el trabajo y dedicación de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, las máximas representantes festeras y grandes embajadoras del municipio. Según destaca Fernando Jaén, «es una forma de reconocer el valor del trabajo que han realizado todas ellas a lo largo de todo el año y que se sientan parte y partícipe de la fiesta».

La Federación de Festejos Populaes pone en marcha una iniciativa para reconocer la labor de todas las Reinas y Damas que han ocupado el cargo desde 1979 / INFORMACIÓN

Este acto, sin embargo, no se quedará ahí. La intención de la Federación Gestora de Festejos Populares es llegar hasta 1979, año de fundación de la entidad, y reconocer a todas las representantes desde entonces.

Un compromiso ya se ha convertido en cita fija del calendario festero. De hecho, el pasado 2 de julio, el Patio de Armas del Palacio de Altamira acogió la entrega del Fermall d’Honor a la corte saliente de 2025: Nuria Tejero, Carla García, Marta Martínez, Claudia Cámara, Patricia Martínez y Julia Ortiz. Fueron las reinas de 2024, Claudia Porta e Irene Quesada, quienes impusieron el broche a sus sucesoras, en un gesto que la Gestora quiere repetir cada año tras cada proclamación.

Una fiesta que suma sin dejar nada atrás

La combinación de estos dos movimientos, la indumentaria renovada y el reconocimiento permanente a quienes ya cumplieron su año de reinado, resume bien la filosofía con la que la Federación Gestora de Festejos Populares afronta cada edición de las Fiestas de Elche.

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Así, este 2026, Elche suma patrimonio textil, suma memoria histórica y, con ello, suma fiesta. Laura Rodrigo Martínez y Aroa Durá Quiles inician ahora un año de reinado que, gracias a este nuevo compromiso, ya no terminará en el olvido cuando entreguen la banda a sus sucesoras.