Un pueblo que dona su memoriapara que la Festa dure 500 años más

Una madre y sus dos hijas entraron el pasado mes de junio en la Casa de la Festa para formalizar la donación de dos documentos que su familia había guardado durante generaciones. Uno de ellos data de 1741. El otro, de 1890. Doña María Dolores Martínez Ruiz y sus hijas Doña Gertrudis Gómez Martínez y Doña Loles Gómez Martínez cedieron oficialmente en ese momento el legado documental de Juan Gómez Brufal compuesto por dos programas de fiestas históricos que ahora enriquecen el archivo del Misteri d’Elx.

La donación de estos dos documentos, con 149 años de distancia entre uno y otro, vuelve a poner de manifiesto el compromiso de las familias ilicitanas con la Festa. Un compromiso que, además, es sumamente importante para la historia de Elche, ya que posibilita que toda esta documentación esté disponible para ser consultada, estudiada y difundida, y no guardada en un cajón. En Elche, donar al Misteri siempre ha formado parte de quererlo.

Dos programas de fiestas históricos del Misteri d’Elx

El primero de los dos documentos donados es un «Programa de Mano del Misteri d’Elx» de 1741, una traducción de la «Misteriosa Fiesta que la Villa de Elche celebra a su Patrona María Sma. en el Simulacro angelical de su Asunción Gloriosa a los Cielos» y que fue publicado en Valencia por la imprenta de Juan González.

Por su parte, el segundo documento es el Programa de Fiestas del Ilustrísimo Ayuntamiento de Elche de 1890. Separado del primero por 149 años, ofrece una perspectiva completamente distinta: la de una ciudad que ya se aproximaba al siglo XX pero que seguía organizando y comunicando La Festa con el mismo compromiso institucional que había asumido el Consell Municipal en 1609, cuando tomó el acuerdo de hacerse cargo de su organización y financiación.

La conservación de documentos históricos permite conocer mejor la evolución del Misteri d’Elx y preservar su legado para las futuras generaciones. / INFORMACIÓN

Estos dos documentos permitirán estudiar cómo se ha celebrado y comunicado el Misteri d’Elx a lo largo de los siglos, enriqueciendo al mismo tiempo el archivo documental del Misteri d’Elx. Para Francisco Borja Miralles, presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d’Elx, «el patrimonio vive porque una comunidad decide seguir transmitiéndolo», una idea que la donación de los Gómez Martínez ilustra a la perfección, al igual que la que han hecho muchos otros antes.

Donaciones recibidas a lo largo de los años

De este modo, la donación de estos dos programas de 1741 y 1890 se suma a una larga serie de aportaciones que han ayudado a enriquecer el fondo documental del Patronato del Misteri d’Elx y del propio Archivo Municipal pieza a pieza. Algunas de las donaciones de los últimos años son:

Más de 5.000 partituras del exmestre de Capella Pascual Tormo Pérez . La familia del músico ilicitano cedió en 2025 al Patronato del Misteri d’Elx el archivo completo de su trayectoria al frente de la Capella, un conjunto de documentos musicales de enorme valor para entender la evolución sonora del drama a lo largo del siglo XX

. La familia del músico ilicitano cedió en el archivo completo de su trayectoria al frente de la Capella, un conjunto de documentos musicales de enorme valor para entender la Pergaminos, manuscritos y libros del siglo XVI al XX . En 2021 , la Junta Local de Gobierno aceptó la donación de una importante colección , entre los que se encuentran libros del siglo XVI al XX, un Consueta de 1751 con anotaciones de la representación del Misteri , además de manuscritos y pergaminos del siglo XV. Fue una donación gratuita realizada por José María Ruiz Vicente , antepasado del archivero municipal y bibliotecario José María Ruíz Lope y Pérez .

. En , la Junta Local de Gobierno aceptó la donación de una importante colección , entre los que se encuentran libros del siglo XVI al XX, un , además de manuscritos y pergaminos del siglo XV. Fue una donación gratuita realizada por , antepasado del archivero municipal y bibliotecario . Donaciones registradas en 2019 . La Memoria del Patronato correspondiente a 2019 refleja la incorporación al patrimonio de diversos bienes culturales y museográficos , entre ellos el cartel oficial de la Festa, una reproducción del cielo del Misteri, fotografías históricas del atrezo de los años 60 , placas conmemorativas y reconocimientos institucionales.

. La Memoria del Patronato correspondiente a 2019 refleja la incorporación al patrimonio de , entre ellos el cartel oficial de la Festa, una reproducción del cielo del Misteri, , placas conmemorativas y reconocimientos institucionales. Fotografías de Almudena Alberola Jaén . La fotógrafa donó en 2013 una colección de fotografías que tomó en las representaciones de la Festa del mes de agosto de ese mismo año. Más de 30 instantáneas de distintos momentos del Misteri que recogen detalles llenos de intensidad, ampliando una rica variedad de archivos visuales que contribuyen a la difusión y a un mayor conocimiento plástico de las representaciones, desde multitud de puntos de vista

. La fotógrafa donó en que tomó en las representaciones de la Festa del mes de agosto de ese mismo año. que recogen detalles llenos de intensidad, ampliando una rica variedad de archivos visuales que contribuyen a la difusión y a un mayor conocimiento plástico de las representaciones, desde multitud de puntos de vista Colección fotográfica de Javier Berenguer . Un año antes, el fotógrafo ilicitano donó en 2012 al Patronato del Misteri d’Elx una colección de 299 fotografías de la Festa tomadas durante las representaciones de agosto de 2011 y las de noviembre de este año.

. Un año antes, el fotógrafo ilicitano donó en una colección de tomadas durante las representaciones de agosto de 2011 y las de noviembre de este año. Primera donación de material radiofónico . El Patronato del Misteri d’Elx recibió en 2009 por primera vez documentos sonoros sobre La Festa , abriendo una nueva categoría de fondos en su archivo. En concreto, el locutor de Radio Elche Luis Garrigós Gómez grabaciones radiofónicas y algunas cintas VHS, recogidas entre 1961 y 2001 , periodo en el que desde dicha emisora retransmitió las representaciones de La Festa. Asimismo, también aportó material de prensa escrita.

. El Patronato del Misteri d’Elx recibió en , abriendo una nueva categoría de fondos en su archivo. En concreto, el locutor de grabaciones radiofónicas y algunas cintas VHS, recogidas , periodo en el que desde dicha emisora retransmitió las representaciones de La Festa. Asimismo, también aportó material de prensa escrita. Sello de la Nit de l’Alba de 1935. Un objeto de pequeño formato pero de gran peso histórico, incorporado al fondo del Patronato como testimonio de una época concreta de la Festa.

Familias que guardan y un Misteri d’Elx que perdura

Estos casos atestiguan que el Patronato del Misteri d’Elx no ha construido su archivo únicamente con recursos institucionales. Gran parte de lo que hoy custodia ha llegado gracias a fotógrafos, músicos, coleccionistas y familias ilicitanas que, en distintos momentos, decidieron que lo que tenían en casa valía más en manos de la institución que en las suyas propias.

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El pueblo de Elche, generación tras generación y después de más de 500 años de historia, sigue participando en La Festa desde todos los ámbitos posibles: cantando, trabajando en la tramoya, cosiendo los trajes en la sastrería o, como la familia Gómez Martínez, guardando documentos que, con el paso de los años, se convierten en fuentes históricas de gran valor para preservar La Festa.