Del recuerdo a la experiencia: así ha renacido el Museo del Misteri

¿Puede un museo cambiar la manera de entender una tradición con más de cinco siglos de historia? El renovado Museo del Misteri d’Elx está demostrando que sí es posible después de su reapertura el 10 de julio de 2025 tras una profunda remodelación financiada con cerca de 480.000 euros, procedentes de fondos europeos y de una aportación municipal de 90.000 euros.

Poco más de doce meses después, Miguel Pérez Blasco, director de Museus de Elche, considera que la inversión ha supuesto un cambio de rumbo para este espacio cultural y destaca que la reforma ha ido mucho más allá de la mejora arquitectónica del espacio o la incorporación de nuevas tecnologías.

Desde su punto de vista, el trabajo ha ayudado a redefinir la identidad del centro. Primero mediante un cambio de denominación al cambiar el nombre de Museo de la Festa a Museo del Misteri. El objetivo: facilitar la comprensión del visitante nacional e internacional y reforzar la identificación inmediata con el drama asuncionista.

Para Miguel Pérez Blasco, «esta aclaración del concepto era una necesidad que se había advertido gracias al cruce de información con los compañeros de las oficinas de turismo de Visitelche y el personal de atención al público de otros museos, y que advertían esta confusión entre el visitante nacional e internacional».

Un año después, el museo presenta un nuevo relato, una experiencia renovada y una forma diferente de acercarse a uno de los patrimonios culturales más importantes de España y de Europa.

La modernización de un espacio desfasado

El proyecto de renovación nació con una finalidad clara: actualizar un museo cuya propuesta expositiva había quedado anticuada. El antiguo audiovisual, instalado en 1997, había cumplido una función divulgativa durante décadas, pero ya no respondía a las expectativas del visitante actual.

Para ello, los responsables renovaron completamente el recorrido y adaptaron el museo a un lenguaje mucho más visual, interactivo y participativo. Esta transformación incorporó pantallas táctiles, nuevos recursos audiovisuales, imágenes aéreas obtenidas mediante drones y una espectacular pantalla curva inmersiva de tres metros.

La remodelación del Museo del Misteri ha transformado la forma de acercarse a la historia y el significado de La Festa. / Rafa Arjones

Para reforzar esta actualización, el recorrido culmina con un audiovisual realizado por Pablo Mas que recrea uno de los momentos más esperados por cualquier espectador del Misteri: el descenso de la Mangrana.

Esta secuencia se ha convertido en uno de los grandes atractivos de las visitas gracias a su capacidad para acercar al público la emoción del drama. Miguel Pérez Blasco reconoce que ese instante concreto atrapa al visitante desde el primer momento: «El impacto de la magrana en el visitante es uno de los atractivos experienciales más importantes que presenta el museo», enfatiza.

Sin embargo, el director matiza que el éxito de la reforma no se apoya en un único recurso. «En la actualidad las visitas destacan de forma global la concepción de todo el museo», señala. Una declaración que confirma que la renovación ha conseguido construir una experiencia coherente, donde cada espacio contribuye a comprender mejor el significado de La Festa.

De este modo, el nuevo museo ya no invita únicamente a contemplar objetos. Propone comprender cómo nace el Misteri, cómo se representa y por qué sigue emocionando cinco siglos después.

El Museo del Misteri construye un relato más completo y participativo

La renovación del Museo del Misteri también ha replanteado el relato que acompaña al visitante durante todo el recorrido. El nuevo discurso expositivo permite comprender la celebración en su conjunto y ofrece una visión mucho más amplia de una tradición que trasciende la representación teatral de los días 14 y 15 de agosto. Esa nueva narrativa lleva la firma de Joan Castaño, considerado el mayor especialista ilicitano en materia asuncionista.

El recorrido comienza en los orígenes de la devoción mariana vinculada a la llegada de la imagen de la Virgen y acompaña al visitante por todas las manifestaciones que conforman La Festa. Así, La Vespra, la Festa, la Roà, la procesión y la Alborada son ahora parte de una historia única y cohesionada que ayuda a comprender el verdadero alcance cultural, religioso y social del Misteri d’Elx.

Nuevos recursos audiovisuales e interactivos permiten comprender mejor una tradición con más de cinco siglos de historia. / Rafa Arjones

Esta evolución supone un importante salto de calidad respecto al antiguo planteamiento expositivo. Antes, muchos visitantes conocían únicamente la representación escénica. Ahora descubren que el Misteri constituye una celebración mucho más amplia, fruto de siglos de historia, devoción popular y participación ciudadana. El museo deja de explicar únicamente un drama sacrolírico para mostrar un patrimonio vivo que involucra a toda la ciudad.

Este proceso de transformación, sin embargo, no quiere terminarse aquí, ya que, como augura Miguel Pérez Blasco, el museo seguirá incorporando nuevos contenidos digitales, entre ellos publicaciones históricas como la revista Festa d’Elx y así ampliar las posibilidades sin caer en un exceso de información que dificulte la visita.

«Equilibrar y comunicar de un modo accesible y efectivo un contenido que satisfaga la curiosidad y necesidad de aprendizaje de un público heterogéneo no resulta tarea sencilla», subraya Miguel Pérez Blasco. Esa búsqueda del equilibrio constituye ahora uno de los principales retos del centro.

Buen feedback de los visitantes

El Museo del Misteri triplicó sus visitas durante el mes de agosto de 2025, coincidiendo con la representación anual del Misteri d’Elx. Ese impulso inicial no se ha frenado con el paso de los meses.

En este primer año desde la reapertura, Miguel Pérez Blasco detalla que, «a fecha de junio de 2026, desde la reapertura del museo hemos recibido un total de 16.353 visitantes». Según recuerda el propio director, el museo se mueve habitualmente en torno a 10.000 visitantes anuales, salvo excepciones puntuales como el año en que expuso la Dama de Elche.

El nuevo relato expositivo muestra el Misteri d’Elx como una celebración cultural, religiosa y social que implica a toda la ciudad. / AXEL ALVAREZ

En cuanto al fin de la gratuidad en noviembre de 2025, coincidiendo con el fin del Año Jubilar, el director asegura que ese cambio no ha afectado al Museo del Misteri. «El impacto no se ha notado en absoluto, y en términos generales el número de visitas sigue siendo superior al de los años anteriores a la remodelación», asegura Pérez Blasco.

El museo mantiene además un flujo constante, con picos de visitantes en Semana Santa, en los meses de primavera (marzo, abril y mayo) y en octubre.

El siguiente reto: incorporar más personas para enriquecer la experiencia

Después de culminar la transformación tecnológica y mejorar la accesibilidad, el Museo del Misteri dirige ahora su mirada hacia un nuevo objetivo: reforzar el componente humano de la visita.

La tecnología ha demostrado su capacidad para captar la atención del público, pero sus responsables consideran que el siguiente paso pasa por ofrecer un acompañamiento más personalizado que permita adaptar el recorrido a perfiles muy diferentes.

La intención es incorporar visitas guiadas estables capaces de responder a los intereses de escolares, familias, investigadores, turistas o personas con necesidades específicas. Esta evolución permitiría convertir el museo en un espacio todavía más dinámico y favorecer una relación más cercana entre el visitante y uno de los patrimonios culturales más singulares del Mediterráneo.

Miguel Pérez Blasco resume esa aspiración con una meta muy concreta: «conseguir la financiación y medios necesarios para incorporar una mayor presencia de factor humano al museo, mediante visitas guiadas y adaptadas a distintos colectivos y a públicos de distintas edades».

Mapa del Museo de la Festa.

Ese desafío marca el próximo horizonte de un museo que, apenas un año después de su reapertura, ha demostrado que renovar un edificio también puede significar renovar la forma en que una ciudad explica y comparte su patrimonio con el mundo.

Accesibilidad total: un referente en la ciudad

La renovación también ha situado la inclusión en el centro del proyecto museístico. El Museo del Misteri ha incorporado recursos que permiten disfrutar de la visita a personas con diferentes capacidades, consolidando un modelo que comienza a convertirse en referencia dentro de la red de museos ilicitanos.

El recorrido integra textos en braille, adaptaciones cognitivas y reproducciones realizadas mediante impresión 3D para facilitar la experiencia de las personas con discapacidad visual. Los visitantes pueden descubrir mediante el tacto elementos tan representativos como la máscara de la Virgen de la Asunción, la Corona, la imagen de San Sebastián o la portada de la Consueta.

Esta apuesta responde a una forma diferente de entender la función social de un museo. Miguel Pérez Blasco considera que «avanzar en actuaciones de accesibilidad en museos es un compromiso ético y moral, además de una obligación legal». Gracias a esta estrategia, añade, el Museo del Misteri se ha situado «de forma muy destacada a la cabeza en materia de accesibilidad museística en la ciudad».

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Esta filosofía refuerza uno de los principales objetivos de la remodelación: conseguir que cualquier persona pueda acercarse al patrimonio en igualdad de condiciones. El museo ya no adapta únicamente sus contenidos a las nuevas tecnologías. También adapta la experiencia a las necesidades de sus visitantes. Ese cambio convierte la inclusión en uno de los mayores logros alcanzados durante este primer año de funcionamiento.