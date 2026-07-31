«Santa María, un templo adaptado a la Festa d’Elx»

Es frecuente hallar en la bibliografía referida a la basílica de Santa María la afirmación de que fue construida para la celebración de la Festa. Sin embargo, no se ha localizado ninguna referencia concreta al respecto en toda la documentación histórica existente, de la que sí se desprende un gran interés por exaltar la devoción hacia imagen de la Virgen de la Asunción.

Las tribunas y balcones, que permiten aumentar el aforo de la iglesia en las grandes ceremonias y que, en ocasiones, se han querido mostrar como palcos pensados para presenciar el Misteri, existen también en otros templos sin que en los mismos haya habido escenificación alguna.

Ahora bien, aquello que podemos deducir de los documentos y de los testimonios materiales conservados es que Santa María ha sabido adaptarse perfectamente a la celebración de la Festa, circunstancia que la hace única.

Ya en el templo renacentista, el anterior al actual, se menciona en las frecuentes reparaciones de sus partes altas afectadas por goteras, la «trapa per on baixa l’àngel». Era esta una trampilla abierta en la bóveda de su nave central y cubierta con unas puertas de madera, alrededor de la cual se montaba en agosto el cielo del drama asuncionista. Una trampilla, que también existió en la actual basílica hasta el siglo XVIII, y que debía ser muy similar a la que todavía podemos ver en la iglesia de Santiago Apóstol

En 1754 se inauguró el órgano barroco realizado por Leonardo Fernández de Ávila, situado en el crucero norte. Solo diez años antes se había trasladado el instrumento existente anteriormente, de menor tamaño, desde la parte superior de la puerta Mayor hasta su situación actual. Sin duda, para que estuviera más cerca del altar mayor, pero también para aproximarlo al cadafal.

En 1758 el arquitecto Marcos Evangelio presentaba un informe al Real Consejo de Castilla sobre el estado de Santa María y las reparaciones que requería. Entre otras cosas, manifestaba la necesidad de cubrir con tejas las terrazas para evitar filtraciones de lluvia, aunque «desbaratando un terrado del cuerpo de la iglesia, cubriéndola con tejado, no pueden vajar las tramoyas que se hazen en el día de la Festividad de Nuestra Señora, del sitio por donde al presente descienden, sí que deve ser desde la media naranja». Y aunque él mismo diseñó la tramoya para la cúpula que hoy utilizamos, dispuesta a partir de 1760, finalmente las terrazas de Santa María siguieron siendo pisables, sin tejas, por la necesidad de que los tramoyistas pudieran moverse por ellas con comodidad y seguridad. El montaje del tablado del cielo con la cabria necesaria para hacer bajar y subir los aparatos celestiales, explica la presencia de una serie de argollas de hierro fijadas al tambor de la cúpula que sirven como puntos de sujeción de cuerdas y tirantes y que pueden verse todo el año.

Operarios del torno en el interior de la caseta construida en 1858. / Pere Ibarra

También llama la atención en el informe de Evangelio aquellas partes del templo que faltaban por realizarse. Así, señala que se debían construir cinco rejas para cerrar los arcos de la capilla mayor y «otra reja en el arco toral de ésta, con sus puertas de la mejor hechura». Las cinco rejas se hicieron y continúan protegiendo la zona del altar, pero no así la reja delantera con puerta que debía cerrar por completo el recinto. El traslado de la tramoya celestial a la cúpula hizo preciso alargar el andador y levantar el cadafal en el crucero, aunque ligeramente introducido en el presbiterio, y esa reja delantera prevista lo hubiera dificultado.

Delante del altar mayor se observa una construcción peculiar que no hallamos en otros edificios religiosos. Se trata de un foso excavado en el suelo, justamente en lo que será el centro del cadafal y, por tanto, coincidente en vertical con las puertas del cielo. Este foso que, durante el resto del año está cubierto con tablas de madera, es imprescindible para realizar el cambio del Ángel Mayor del araceli por la imagen de la Virgen, en la segunda jornada del drama asuncionista. Permite que la parte inferior del aparato aéreo, ocupado por los ángeles-niños, descienda a un nivel por debajo del suelo y que la peana donde ha de situarse la imagen de la Patrona quede, por tanto, a ras de dicho suelo.

También para servicio del cielo escénico se construyeron en las terrazas, aprovechando huecos en las bóvedas de la nave central y del crucero norte, dos casetas excavadas a un nivel inferior para guardar las vigas, maderas, aparatos, cuerdas y demás componentes utilizados en el complejo montaje de la tramoya aérea. Una de estas casetas se usa, además, como vestuario de los personajes que descienden en los artefactos celestiales. Y en 1858 se levantó una caseta de madera para proteger los tornos manuales usados para bajar y subir tales artefactos, que permanecen todo el año anclados en la terraza del ábside, muy cerca de la vidriera de levante de su cúpula. Esta caseta que, según todos los indicios, estuvo en pie hasta 1936, también protegía del sol a los operarios encargados de accionar el torno en las tardes de agosto. Actualmente, la caseta utilizada para las mismas funciones, se monta y se desmonta junto con toda la maquinaria de la cúpula.

En los últimos tiempos también han sido incorporados al templo algunos elementos imprescindibles para el Misteri. En la cornisa de la cúpula existían unas argollas de hierro que permitían la sujeción y atirantado del lienzo del cielo mediante un sistema de cuerdas en forma de cuadrícula. La sustitución de dicho sistema por otro de carácter radial en 1993 hizo precisa la sustitución de dichas argollas por un aro metálico que recorre toda la circunferencia de dicha cornisa. En la misma, además, se instalaron ocho pequeñas poleas para facilitar el izado y descenso de la lona del cielo en el proceso de montaje y desmontaje.

Y también hemos de señalar los anclajes colocados en la parte superior de las tribunas del lado de la Epístola con el fin de sostener durante todo el año el cielo arrollado a un mástil, sistema que asegura la conservación de la decoración de este lienzo escénico. Esta nueva disposición permitió, además, eliminar el cajón corrido de madera que, construido en la tribuna de la puerta del Sol en la última posguerra, se usó inicialmente para el mismo fin.

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Vemos, por tanto, que, aunque no podamos afirmar con rotundidad, por falta de referencias documentales, que la actual basílica fue pensada para celebrar el Misteri, es cierto que a lo largo de los siglos ha sabido adaptarse a las necesidades del drama sacro, situación que le confiere una singularidad extraordinaria, inexistente en otros templos, y que confirma, una vez más, que Santa María y su Festa forman una unidad inseparable.