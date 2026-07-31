La tríada honorífica del Misteri

Portaestandarte, Teresa Vadillo Casero.

La Portaestandarte para el Misteri d’Elx 2026 es Teresa Vadillo Casero, notaria titular en Elche desde hace más de 25 años y miembro del Ilustre Colegio Notarial de Valencia. Su notaría dio fe pública del sorteo de invitaciones de las representaciones extraordinarias celebradas en 2021 tras la pandemia. Durante el acto de presentación, agradeció la confianza depositada en su persona y aseguró recibir esta designación «con entusiasmo, responsabilidad y mucha alegría», y afirmó que «el Misteri siempre emociona».

Cargo Electo, Francisco Javier García Mora.

Cargo electo ene ste 2026, Francisco Javier García Mora ejerce como procurador de los tribunales desde 1984 y ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Elche. Además, formó parte de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d’Elx entre 2010 y 2018 como responsable de la Comisión de Protocolo. Desde su punto de vista, el Misteri d’Elx representa «fe, cultura, arte, tradición, esfuerzo y constancia».

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Cargo Electo, José Sánchez Roca.

José Sánchez Roca es abogado afincado en Elche desde 1965 y cuenta con una amplia trayectoria institucional y profesional en la ciudad. Fue concejal de Relaciones Públicas y Turismo del Ayuntamiento de Elche, etapa durante la que también representó a la corporación municipal en el Patronato del Misteri d’Elx. Sobre su elección, se muestra «encantadísimo» de que se hayan acordado de él. También opina que la Virgen de la Asunción constituye «nuestro faro guía en todo esto».