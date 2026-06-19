Solicitud de becas para el transporte de estudiantes universitarios y de FP: abierto hasta el próximo 15 de julio

El 18 de junio se abrió el plazo para la solicitud de las ayudas al transporte público para estudiantes eldenses matriculados en centros de enseñanza universitaria o de Formación Profesional. Así lo ha anunciado hoy la concejala de Movilidad, Silvia Ibáñez. tras la publicación de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 15 de julio a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Elda.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Elda ha triplicado el presupuesto destinado a estas ayudas, con un importe total de 80.000 euros, dentro del compromiso del gobierno local para aportar soluciones a la situación creada por la pasividad de la Generalitat, que originó un grave problema para muchas familias eldenses, poniendo en peligro que el alumnado pudiese estudiar la opción que había elegido.

La partida destinada a esta línea de ayudas se ha triplicado, aumentando también el importe por beneficiario, pasando de los 200 a los 400 euroscomo máximo. La concejala del área ha recordado que "esta apuesta por poner en marcha unas ayudas muy importantes para los y las jóvenes de nuestra ciudad era fundamental para el gobierno local porque paliamos así la pasividad de la Generalitat y de la Diputación a la hora de garantizar el derecho a la educación superior".

Las ayudas están destinadas a cofinanciar los gastos derivados de la utilización del transporte público para los desplazamientos habituales a los centros universitarios y de Formación Profesional de los y las estudiantes de Elda, cuyas titulaciones no se puedan cursar en la ciudad.

Los requisitos para que los estudiantes universitarios o de FP puedan optar a estas becas son:

Utilizar el servicio de transporte público para los desplazamientos al centro correspondiente.

Estar empadronado o empadronada en Elda desde al menos un año natural antes de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Estar matriculado o matriculada en un Centro de Enseñanza Universitaria Público o de Formación Profesional Público, en titulaciones que no se puedan estudiar en la ciudad de Elda, para el mismo curso para el que se convocan estas becas.

Estar al corriente de los pagos u obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

No tener cumplidos 30 años en la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

El alumnado que reúna estos requisitos y desee optar a la beca debe presentar la solicitud exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento de Elda. La documentación a aportar será el DNI, el justificante de la matrícula, la factura del gasto, mantenimiento de terceros y el justificante de titularidad bancaria, así como la documentación baremable no obligatoria u otros justificantes de la situación familiar.

La comisión evaluadora de las solicitudes tendrá en cuenta la documentación aportada sobre la situación personal, como pertenecer a una familia numerosa, tener hermano o hermana cursando estudios universitarios o FP, tener un grado de discapacidad superior al 33% o tener a uno de los progenitores o a los dos en situación de desempleo o pensionista por invalidez.

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En relación a la justificación del gasto realizado durante el curso 2025-26, los interesados deberán acudir a la empresa concesionaria de la línea de transporte universitario con todos los tickets adquiridos para la expedición de una factura que se deberá aportar con toda la documentación.