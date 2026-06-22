El Consejo de Salud y la Mesa Intersectorial de Elda refuerzan la participación ciudadana y avanzan en un proyecto de salud comunitaria

El Consejo de Salud y la Mesa Intersectorial de Elda han celebrado una reunión conjunta de trabajo marcada por la ampliación de la representación de ambos órganos, incorporando a representantes del tejido asociativo local, asociaciones vecinales, entidades sociales, educativas y comunitarias, así como profesionales sanitarios de los distintos centros de salud de la ciuad.

Este encuentro supone un importante paso adelante en la coordinación entre los diferentes agentes que trabajan por el bienestar de la ciudadanía, reforzando la participación y la colaboración entre instituciones, profesionales y asociaciones de la ciudad.

La concejala de Salud, Elizabeth Belda, ha explicado que "durante la reunión se han abordado diversas cuestiones relacionadas con las necesidades y preocupaciones en materia de salud detectadas en la ciudad, compartiendo propuestas y experiencias desde distintos ámbitos para identificar retos y oportunidades de mejora".

Uno de los principales asuntos tratados ha sido el desarrollo de un Proyecto de Salud Comunitaria, una iniciativa que busca promover la salud y el bienestar de la población mediante la participación activa de la ciudadanía y el trabajo coordinado entre los diferentes sectores implicados. El proyecto pretende identificar las principales necesidades de salud de la ciudad, impulsar acciones de prevención y promoción de hábitos saludables, así como fortalecer las redes comunitarias existentes.

La incorporación de nuevas entidades y colectivos permitirá enriquecer este proceso participativo, aportando diferentes perspectivas y favoreciendo una respuesta más cercana a las necesidades reales de la población.

Tanto el Consejo de Salud como la Mesa Intersectorial han destacado la importancia de seguir consolidando espacios de encuentro y colaboración, convencidos de que la salud va más allá de la atención sanitaria y depende también de factores sociales, educativos, comunitarios y ambientales.

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La edil ha destacado que "con esta reunión conjunta, ambos órganos han reafirmado su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir una ciudad más saludable, inclusiva y participativa, poniendo en el centro a las personas y fomentando la implicación de toda la comunidad en la mejora de su calidad de vida".