El Ayuntamiento de Elda ha abierto el plazo para solicitar becas de hasta 400 euros para el transporte de estudiantes universitarios y de FP

El Ayuntamiento de Elda ha abierto el plazo para la solicitud de las ayudas al transporte público dirigidas a estudiantes eldenses matriculados en centros de enseñanza universitaria o de Formación Profesional. Así lo ha anunciado la concejala de Movilidad, Silvia Ibáñez, tras la publicación de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Las solicitudes han podido presentarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Elda.

El Ayuntamiento de Elda ha triplicado el presupuesto destinado a estas ayudas, con un importe total de 80.000 euros, dentro del compromiso del gobierno local para aportar soluciones a la situación creada por la pasividad de la Generalitat, que originó un grave problema para muchas familias eldenses y puso en peligro que el alumnado pudiese estudiar la opción que había elegido.

La partida destinada a esta línea de ayudas se ha triplicado, aumentando también el importe por beneficiario, que ha pasado de 200 a 400 euros como máximo. La concejala del área ha recordado que “esta apuesta por poner en marcha unas ayudas muy importantes para los y las jóvenes de nuestra ciudad ha sido fundamental para el gobierno local porque hemos paliado así la pasividad de la Generalitat y de la Diputación de Alicante a la hora de garantizar el derecho a la educación superior”.

Las ayudas han estado destinadas a cofinanciar los gastos derivados de la utilización del transporte público para los desplazamientos habituales a los centros universitarios y de Formación Profesional de los y las estudiantes de Elda, cuyas titulaciones no se han podido cursar en la ciudad.

Los requisitos para que los estudiantes universitarios o de FP hayan podido optar a estas becas han sido:

Utilizar el servicio de transporte público para los desplazamientos al centro correspondiente.

para los desplazamientos al centro correspondiente. Estar empadronado o empadronada en Elda desde al menos un año natural antes de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante .

desde al menos un año natural antes de la publicación de esta convocatoria en el . Estar matriculado o matriculada en un Centro de Enseñanza Universitaria Público o de Formación Profesional Público , en titulaciones que no se hayan podido estudiar en la ciudad de Elda , para el mismo curso para el que se han convocado estas becas.

o de , en titulaciones que no se hayan podido estudiar en la ciudad de , para el mismo curso para el que se han convocado estas becas. Estar al corriente de los pagos u obligaciones tributarias y de la Seguridad Social .

. No tener cumplidos 30 años en la fecha de publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El alumnado que ha reunido estos requisitos y ha deseado optar a la beca ha tenido que presentar la solicitud exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento de Elda. La documentación a aportar ha sido el DNI, el justificante de la matrícula, la factura del gasto, el mantenimiento de terceros y el justificante de titularidad bancaria, así como la documentación baremable no obligatoria u otros justificantes de la situación familiar.

La comisión evaluadora de las solicitudes ha tenido en cuenta la documentación aportada sobre la situación personal, como pertenecer a una familia numerosa, tener hermano o hermana cursando estudios universitarios o de FP, tener un grado de discapacidad superior al 33% o tener a uno de los progenitores o a ambos en situación de desempleo o como pensionista por invalidez.

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En relación con la justificación del gasto realizado durante el curso 2025-26, las personas interesadas han tenido que acudir a la empresa concesionaria de la línea de transporte universitario con todos los tickets adquiridos para la expedición de una factura, que ha debido aportarse junto con el resto de la documentación.