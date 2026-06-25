El Ayuntamiento de Elda ha habilitado una nueva zona de estacionamiento público y gratuito junto al centro de salud Marina Española

La Concejalía de Inversiones y Espacio Público del Ayuntamiento de Elda ha finalizado los trabajos para el acondicionamiento del solar existente junto al centro de salud de Marina Española, con entrada y salida de vehículos a través de la Carretera de Circunvalación, para dotar a esta zona de un nuevo aparcamiento público y gratuito con capacidad para 50 vehículos.

Los vecinos y vecinas del barrio han podido utilizar este nuevo terreno para estacionar sus coches de una manera práctica y sencilla en un espacio de más de 1.300 metros cuadrados, gracias al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Elda con el propietario del solar. De este modo, se ha ofrecido una mayor disponibilidad de estacionamiento gratuito a escasos minutos del Casco Histórico de la ciudad, que ha continuado su proceso de recuperación y puesta en valor a través de las diferentes obras realizadas por la Concejalía de Inversiones y Espacio Público.

En ese sentido, se ha procedido al acondicionamiento integral del terreno para incorporar al espacio público este solar, que ha permanecido cerrado durante años, ampliando así la oferta de plazas de aparcamiento disponibles en un barrio con una alta densidad de vehículos y donde el consultorio médico también ha ejercido como polo de atracción durante el horario de consultas.

Además, estas nuevas plazas han permitido mejorar el estacionamiento del barrio durante el desarrollo de las obras del parking situado en la antigua fábrica de Emérito Maestre, unos trabajos impulsados a través del plan ‘Elda parte de ti’ para crear un nuevo espacio de más de 6.000 metros cuadrados con capacidad para 160 vehículos. Este aparcamiento ha contado, además, con iluminación LED, pavimento drenante y nuevas zonas verdes con más de 60 ejemplares de arbolado con riego automático.

Con la incorporación de estos dos espacios, situados a escasos metros de distancia, se han creado más de 200 plazas de aparcamiento para uso de todos los vecinos y vecinas del barrio, ofreciendo una alternativa práctica y segura para estacionar los vehículos y acceder cómodamente al Casco Histórico de la ciudad.

Este espacio se ha sumado a los ya habilitados por el Consistorio en otras zonas de la ciudad, como la calle La Cruz, calle Aragón, Almafrá, la iglesia de San Pascual, calle La Madera, Maximiliano García Soriano o la avenida de Sax, entre otros enclaves, hasta alcanzar cerca de 700 plazas de aparcamiento gratuitas para todos los vecinos y vecinas de Elda.

“El aparcamiento junto al centro de salud Marina Española nos ha permitido ofrecer un nuevo espacio de estacionamiento para 50 vehículos en las inmediaciones del terreno donde también estamos creando un aparcamiento público y gratuito con 160 plazas, por lo que se ha aumentado exponencialmente la disponibilidad de aparcamiento de toda la zona”, ha señalado el concejal de Espacio Público, José Antonio Amat.

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El edil ha subrayado que “desde el gobierno local seguimos trabajando para mejorar nuestros barrios, y este nuevo parking junto a Marina Española ha supuesto una mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este barrio, facilitando además la conexión con el Centro Histórico de nuestra ciudad, que ha recuperado su atractivo gracias a las diferentes intervenciones que estamos realizando para su recuperación y puesta en valor”.