El Ayuntamiento de Elda ha renovado el convenio de colaboración con el Centro Excursionista Eldense
La entidad ha recibido una subvención municipal de 50.000 euros para fomentar la práctica deportiva y afrontar gastos vinculados a su actividad
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el presidente del Centro Excursionista Eldense, Rogelio García, han firmado la renovación del convenio de colaboración, en un acto en el que también ha estado presente el concejal de Deportes, Enrique Quílez.
El Centro Excursionista Eldense ha recibido una subvención de 50.000 euros, una cifra que ha supuesto el 48,55% de la actividad que la entidad ha justificado presupuestariamente.
La ayuda económica que el Ayuntamiento de Elda ha aportado al Centro Excursionista Eldense se ha destinado a gastos federativos, telefonía, transporte, material de oficina, limpieza, mutuas deportivas, material deportivo, asesoría, alojamiento y revisiones médicas, entre otros conceptos.
Además, el C.E.E. se ha comprometido con este convenio a colaborar con Protección Civil y Cruz Roja en los eventos que se celebren en instalaciones municipales.
El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Deportes, ha destinado 130.000 euros a subvenciones para clubes deportivos, Ampas y deportistas individuales. A esta cifra se han sumado los convenios nominativos con el Centro Excursionista Eldense, dotado con 50.000 euros, y con el Club Deportivo Nueva Elda Fútbol Sala, dotado con 18.000 euros.
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