La programación del Teatro Castelar de Elda ha incluido espectáculos de humor, danza, teatro clásico e infantil

La concejala de Teatro, Rosa Vidal, ha dado a conocer el programa del Teatro Castelar para el segundo semestre del año. La programación ha incluido 10 espectáculos para todos los gustos, con propuestas de humor, teatro clásico, teatro infantil y danza. La edil ha afirmado que “una vez más, hemos contado con una programación de calidad, amplia y variada que, sin duda, ha gustado a todo el público”.

Los primeros en pisar las tablas del coliseo eldense han sido los integrantes de La Cubana, compañía que ha regresado a Elda con la comedia ‘La cuisine de ma cousine’, una alocada propuesta ambientada en el mundo de la gastronomía.

El humor también ha tenido protagonismo con Fernando Gil, que ha llegado a Elda junto al guitarrista Fernando Egozcue para ofrecer ‘De acero inolvidable’, un viaje cómico, poético y musical a través de las facetas del “macho ibérico”. También ha sido el turno de Jorge Bolaños, popular cómico que en ‘Animal de compañía’ ha mostrado su cara más polifacética, con imitaciones, improvisaciones y canciones.

El Teatro Castelar ha acogido también la XXI edición de la Muestra de Teatro Amateur ‘Escena Elda’, con un total de seis representaciones, cinco de ellas a concurso y la última a cargo de Carasses Teatro.

La programación ha incluido una propuesta para todos los públicos, ‘Oooh’, una obra en clave de humor sobre los orígenes del ser humano. Además, el público eldense ha podido disfrutar de un innovador montaje que ha mezclado teatro y creación: ‘El verano en que mi madre...’, protagonizado por el televisivo Juan Díaz.

El humor ha regresado con ‘Cómicas’, un espectáculo protagonizado por tres de las mejores cómicas del momento: Martita de Graná, Patricia Espejo y Antonia Triviño. Otro de los platos fuertes de la temporada ha sido ‘Inolvidable’, un emotivo homenaje a Rocío Dúrcal protagonizado por su hija Carmen Morales y el eldense Alejandro Vera.

La programación se ha completado con tres propuestas destacadas: ‘Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió’, con Nacho Guerrero, Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado; ‘Rapunzel, el musical’, una producción llena de color, bailes y canciones; y ‘El lago de los cisnes’, obra con la que el Tchaikovsky National Ballet ha regresado a Elda.

Rosa Vidal ha recordado que el Teatro Castelar también ha acogido actividades ya consolidadas, como los conciertos de la AMCE Santa Cecilia y de la Orquesta Sinfónica, la gala Bodas de Oro, la Gala Lírica de la Fundación Ana María Sánchez, los conciertos de Navidad y la representación de Don Juan Tenorio o Dos Tubos Un Real, entre otras actividades.

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En relación con las entradas, han estado disponibles en la web agendaelda.com y en servientradas.com, así como en la taquilla antes del inicio de cada espectáculo. Además, se han mantenido los descuentos para personas mayores, estudiantes y familias numerosas.