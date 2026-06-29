Elda culmina la recuperación del Castillo con una inversión de más de 2,3 millones de euros en restauración y accesibilidad, cofinanciada con Fondos Europeos 'Next Generation EU'

El Castillo de Elda va recuperando por fin el aspecto que merece. Tras años de un proceso de recuperación sostenido y ambicioso, el Ayuntamiento de Elda ha culminado una fase de las obras del proyecto que convierte al monumento en el gran referente turístico y cultural del municipio, y ha presentado ante el Ministerio de Industria y Turismo la justificación de la subvención que lo ha hecho posible: más de 2,37 millones de euros en actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)—Next Generation EU, en el marco del Programa de mejora de la competitividad y dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico de la Secretaría de Estado de Turismo.

Un monumento devuelto a la ciudad

El Castillo de Elda es Bien de Interés Cultural, uno de los monumentos más representativos de la historia del municipio y de toda la comarca. Sin embargo, el paso del tiempo y la acumulación de intervenciones de distintas épocas habían generado una imagen heterogénea del conjunto, con zonas en estado de deterioro que dificultaban su lectura patrimonial y su aprovechamiento como recurso turístico. Las obras ahora concluidas han dado la vuelta a esa situación.

Los trabajos de restauración han alcanzado elementos clave del recinto amurallado: la Barbacana, la puerta de acceso al recinto interior, la Torre T2 y los lienzos de muralla asociados. En todos ellos se ha actuado con criterios rigurosos de conservación patrimonial, compatibilizando la estabilidad estructural con el respeto a la autenticidad de los materiales históricos. El resultado es un conjunto más coherente, mejor conservado y preparado para ser visitado, interpretado y disfrutado.

Las obras de restauración han permitido mejorar la conservación del recinto amurallado y su integración con el casco histórico. / INFORMACIÓN

Especialmente significativa ha sido la intervención sobre la puerta de acceso al recinto interior, cuya nueva formalización en piedra mejora sustancialmente la lectura histórica del conjunto, y la restauración de la Barbacana, que ha recuperado superficies y volúmenes que estaban en riesgo de deterioro irreversible. Todas las actuaciones han contado con seguimiento arqueológico y con la supervisión del Servicio Territorial de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Un entorno urbano a la altura del monumento

Restaurar el Castillo no era suficiente si el camino para llegar a él seguía siendo incómodo, inseguro o poco acogedor. Por eso el proyecto ha prestado una atención especial a la transformación del entorno urbano del monumento: los viales y espacios públicos que conectan el casco histórico con el recinto amurallado.

Las calles del entorno del Castillo han sido objeto de una renovación integral: nuevos pavimentos que recuperan el carácter histórico del lugar, itinerarios peatonales más accesibles, eliminación de barreras arquitectónicas, soterrado de tendidos eléctricos y de telecomunicaciones que generaban un impacto visual negativo, y renovación del mobiliario urbano para crear un ambiente coherente con el valor patrimonial del conjunto. El resultado es un espacio público de calidad, pensado tanto para los vecinos del barrio como para los visitantes que se acercan al Castillo.

La calle Castillo, uno de los accesos peatonales principales al monumento, ha sido rehabilitada íntegramente, con nuevas escaleras, muretes de contención y pavimentos que transforman lo que era un espacio degradado en un itinerario cómodo, seguro y estéticamente integrado en el entorno histórico. Las escaleras y el jardín de la calle Clérigos, en la confluencia con la avenida Novo Hamburgo, han sido igualmente renovados, recuperando un espacio verde que ahora contribuye a mejorar la percepción del Castillo desde los accesos meridionales de la ciudad.

En materia de sostenibilidad, todas las actuaciones de urbanización han incorporado sistemas de alumbrado LED de alta eficiencia con control remoto, reduciendo el consumo energético y mejorando la gestión del espacio público.

Una apuesta por el desarrollo económico del casco histórico

La recuperación del Castillo no es solo una cuestión patrimonial: es una inversión en el futuro económico de Elda y, en particular, de su casco histórico. Un monumento restaurado, accesible y bien conectado con el tejido urbano circundante es un imán para el turismo cultural, una razón para visitar la ciudad y para prolongar la estancia, y un incentivo para la recuperación y revitalización del barrio que lo rodea.

El entorno del Castillo luce renovado tras la mejora de accesos, pavimentos, iluminación y espacios públicos. / INFORMACIÓN

El proyecto se enmarca en el Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es precisamente modernizar y hacer más competitivo el sector turístico español mediante la puesta en valor del patrimonio histórico de titularidad pública. Elda ha sabido aprovechar esta oportunidad para acelerar una transformación que beneficia directamente a los vecinos del entorno del Castillo —con mejores espacios públicos, mayor seguridad y mejor accesibilidad— y que a la vez proyecta la imagen de la ciudad como destino cultural de referencia en la comarca.

El Ayuntamiento de Elda tiene previsto continuar trabajando en la recuperación integral del Castillo en fases sucesivas, tanto con fondos propios como buscando nuevas ayudas, consolidando así una estrategia de largo plazo derivada del Plan Estratégico Elda 2030 orientada a convertir el monumento en el principal motor de atracción turística y cultural del municipio.

Europa financia la recuperación del patrimonio eldense

El proyecto «Recuperación del Castillo de Elda como símbolo turístico de la ciudad» ha sido posible gracias a una subvención de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, financiada con Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) — NextGenerationEU. El Pleno del pasado 26 de junio ha aprobado la justificación de 2.370.053,16 euros en actuaciones ya completadas y recepcionadas.

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El resto de las obras del entorno, tales como la reurbanización de las calles Espoz y Mina, Clérigos, Ramón y Cajal y Virtudes, así como el Centro de Recepción de Visitantes y una fase de intervención en el entorno de la Cisterna en el propio Castillo —en fase de ejecución con financiación municipal— se completarán próximamente, garantizando la continuidad del proceso de transformación del entorno del Castillo.