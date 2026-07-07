El Ayuntamiento de Elda mejora y amplía el servicio de Teleasistencia Domiciliaria para prestar atención en la ciudad a 130 personas mayores no dependientes

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha aumentado y mejorado el servicio de Teleasistencia Domiciliaria para prestar atención a 130 personas. Así lo ha anunciado el concejal del área, David Guardiola, quien ha recordado que "desde el 2 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Elda garantiza a las personas mayores no dependientes que ya no tienen acceso al servicio de Teleasistencia Domiciliaria, puedan seguir recibiendo esta prestación".

El servicio de Teleasistencia, junto con otros servicios, se encuentra enmarcado en el contexto de los Servicios Sociales de Atención Primaria y en la Estrategia Municipal de Envejecimiento Activo y Lucha Contra la Soledad No Deseada del IMSSE como prestación técnica de atención y apoyo personalizado.

David Guardiola ha explicado que "el Ayuntamiento de Elda prioriza la prestación de este servicio como un recurso complementario al apoyo domiciliario, que evita internamientos innecesarios, favorece el contacto con el entorno social y familiar y en definitiva mejora la calidad de vida de las personas mayores, asegurando la intervención inmediata y especializada durante 24 horas ante cualquier situación de emergencia, soledad, o estado de riesgo en que se puedan encontrar las personas usuarias del Servicio".

Hasta el pasado 30 de junio este servicio era prestado por Cruz Roja y tras la nueva licitación el servicio lo ofrece la empresa Quaviate Servicios Asistenciales (DOMUSVI). Con la nueva licitación se da cobertura a más personas beneficiarias, pasando de 61 usuarios a 130.

La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio de atención ininterrumpida que, a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informático específico, ubicado en un centro de atención y en el domicilio de las personas usuarias, permite a las personas mayores y/o con diversidad funcional, con sólo accionar el boton del dispositivo que llevan de forma permanente, recibir atención verbal 'manos libres' durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El sistema está conectado con un centro, atendido por personal especializado, para dar respuesta adecuada a la crisis presentada, bien por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales propios de la persona usuaria o existentes en la comunidad.

El servicio posibilita a las personas mayores y a las personas con diversidad funcional que no necesitan atención permanente y presencial de terceras personas, tener la seguridad de que ante una crisis de angustia, soledad, caídas, emergencias sanitarias o accidentes domésticos puedan contactar de forma inmediata con un centro de atención que solventará de forma inmediata la necesidad presentada, favoreciendo la autonomía personal de la persona usuaria y su permanencia en su propio domicilio.

Finalmente, y siguiendo con la línea estratégica de atención especifica a las personas mayores, este servicio se complementa con la adjudicación de los servicios de 'Menjar a Casa' y 'Major a Casa', siendo un total de 50 plazas, 25 en cada servicio.

Hay que recordar que el servicio de 'Menjar a Casa' consiste en la elaboración y reparto de almuerzos saludables en el domicilio de las personas beneficiarias, con la finalidad de mejorar su nutrición para contribuir de forma decisiva a la salud, bienestar y calidad de vida, de las personas mayores.

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El Servicio de 'Major a Casa', comprende además de la elaboración y reparto de almuerzos saludables, un conjunto de servicios y suministros relacionados entre sí cuya finalidad es que las personas beneficiarias que presenten una situación de especial vulnerabilidad puedan seguir viviendo en su propia casa.