El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda convoca las subvenciones para entidades sociales con una dotación de 50.430 euros

El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (IMSSE) ha abierto oficialmente la convocatoria de subvenciones dirigida a las entidades sociales del municipio para el ejercicio 2026. Esta iniciativa anual tiene como objetivo prioritario apoyar el desarrollo de proyectos y actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y los colectivos más vulnerables de la ciudad.

La convocatoria fue publicada el pasado 2 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA). A partir del día siguiente a dicha publicación, las entidades disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes, por lo que el plazo de recepción finalizará el próximo 23 de julio.

El concejal de Bienestar Social, David Guardiola, ha destacado el valor estratégico de esta convocatoria para la ciudad: "Estas ayudas representan una herramienta fundamental para fortalecer el tejido asociativo de Elda y respaldar el trabajo que, día a día, desarrollan nuestras entidades sociales. Con esta aportación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con unas asociaciones que desempeñan un papel esencial en la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria e igualitaria, facilitando los recursos necesarios para que sigan generando un impacto directo y positivo en la vida de muchas familias, mayores y personas con necesidades especiales".

La cuantía total destinada a estas ayudas asciende a 50.430 euros, los cuales se distribuyen en dos líneas de actuación bien definidas:

Línea 1 (Hasta 42.430 euros): Destinada a financiar proyectos de actividades específicas de interés social para el municipio de Elda.

Destinada a financiar proyectos de actividades específicas de interés social para el municipio de Elda. Línea 2 (Hasta 8.000 euros): Dirigida de forma exclusiva a iniciativas de promoción de la participación y el envejecimiento activo de las personas mayores.

Gracias a este respaldo económico, las asociaciones locales podrán seguir impulsando programas de atención, acompañamiento, inclusión y apoyo que mejoran la autonomía y la integración de los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Al igual que en la convocatoria anterior, toda la documentación, los anexos y la tramitación de las solicitudes deberán realizarse obligatoriamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda.

Las entidades interesadas deberán utilizar el certificado digital de su representante y acceder al trámite específico 'Solicitud de Subvenciones en Concurrencia Competitiva' mediante los siguientes enlaces oficiales:

Inicio de la Sede Electrónica

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