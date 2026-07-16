El Ayuntamiento de Elda termina la reurbanización del entorno de Santa Ana y recupera un espacio clave del Centro Histórico

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Espacio Público e Inversiones, ha concluido los trabajos de reurbanización y mejora de la accesibilidad en el entorno de la iglesia de Santa Ana, una actuación que ha permitido la recuperación y puesta en valor del corazón del Casco Histórico de la ciudad logrando un nuevo espacio donde las personas sean las protagonistas y puedan disfrutar de momentos de ocio y descanso al aire libre.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha estado acompañado durante la presentación de esta actuación por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat; la directora del área de Inversiones, Raquel Fernández, y el ingeniero municipal Bienvenido Bonmatí.

El regidor eldense ha recordado que estos trabajos, incluidos en el Plan ‘Elda parte de ti’ y financiados a través de Fondos Europeos, “son uno de los más importantes y emblemáticos de este plan de inversiones. Esta intervención marcará un antes y un después en el futuro de nuestra ciudad”.

La actuación incorpora nuevo arbolado, iluminación LED, mobiliario urbano, zonas de descanso y fuentes de agua para el disfrute de la ciudadanía. / INFORMACIÓN

Rubén Alfaro ha destacado que “hemos intervenido en un Centro Histórico que agonizaba y que ahora va a recuperar su esplendor gracias a estas inversiones. Quiero felicitar al departamento de Espacio Público e Inversiones por todo el trabajo realizado en estos últimos años en la planificación, diseño y ejecución de todos los proyectos”.

“El 1 de marzo de 2021, ha continuado el alcalde, anunciábamos el proyecto de reforma de la Plaza de Arriba. En aquellos momentos, no sé la credibilidad que tuvo aquel anuncio, pero la realidad es que cinco años y cuatro meses después culminamos esta importante obra que supone intervenir en más de 15.000 metros cuadrados de nuestro Casco Antiguo, con reformas de calles y plazas”.

Hay que recordar que a través del Plan Elda Parte de Ti se han renovado y modernizado la Plaza de Arriba, la Plaza Joan Miró, todo el entorno del Castillo, las calles Nueva, Colón y Ortega y Gasset, la Plaza Conchi Gran y el entorno de Santa Ana, entre otros espacios públicos del Centro Histórico.

Rubén Alfaro ha explicado que “todo esto demuestra que este gobierno tiene valentía. Los gobierno anteriores no la tuvieron para acometer una reforma urbana tan importante en 15.000 metros cuadrados que están catalogados como zona arqueológica y eso conlleva un trabajo enorme. Por eso el Centro Histórico estaba abandonado. Este gobierno local y sus departamentos de inversiones y fondos europeos hemos sido capaces de realizar esta intervención”.

El renovado entorno de Santa Ana y la Plaza de Arriba conforman un espacio peatonal de 4.200 metros cuadrados en el corazón del Centro Histórico. / INFORMACIÓN

La remodelación del entorno de Santa Ana ha permitido unir este espacio con la Plaza de Arriba, sumando un total de 4.200 metros cuadrados peatonales en un entorno emblemático de la ciudad. “En esta reforma se han plantado árboles de gran porte, se ha mejorado la accesibilidad, se han instalado una fuente de agua refrigerada y una fuente de agua que se acciona manualmente para que los niños puedan jugar, una pérgola de más de 60 metros cuadrados y se ha instalado iluminación LED, además de renovar toda la red de aguas pluviales”, ha explicado el alcalde de Elda.

El regidor eldense ha indicado que “esta obra va aparejada a la otra muy importante como es el parking de Emérito Maestre, con 160 plazas de aparcamiento público y gratuito cuyas obras están en marcha. Ese parking ofrecerá muchas más plazas de aparcamiento que las que habían en este entorno a menos de cuatro minutos caminando. Crear ese aparcamiento también es una decisión valiente porque ningún gobierno se atrevió a actuar en un solar de más de 6.500 metros cuadrados”.

“En definitiva, ha continuado Rubén Alfaro, todo esto demuestra que tenemos un modelo de ciudad y es el que este gobierno, de manera concienzuda y con trabajo y valentía, pone al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas que ya pueden disfrutar de este magnífico entorno”.

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Por último, el alcalde ha recordado que “en el pavimento se han marcado la ubicación de los cimientos de la antigua iglesia. Nos queda por poner en valor el resto de hallazgos que, junto con la Conselleria de Cultura, estamos estudiando y trabajando para llevar a cabo un proyecto que permita su aprovechamiento y disfrute por toda la ciudadanía”.