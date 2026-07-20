El Ayuntamiento de Elda renueva el convenio con la Agrupación Local de Ampas para seguir impulsando la participación de las familias en el sistema educativo

El Ayuntamiento de Elda ha anunciado la renovación del convenio anual de colaboración con la Agrupación Local de Ampas de la ciudad, un acuerdo que busca consolidar el papel activo de las madres y los padres en los centros escolares y fortalecer el tejido educativo de Elda.

La concejala de Educación, María Gisbert, ha destacado la importancia de mantener este respaldo económico y social, que este año vuelve a contar con una partida de 22.500 euros. Una cifra que, tal y como ha recordado la edil, se ha consolidado con fuerza en los últimos años tras el incremento progresivo que se realizó desde los 10.000 euros que se destinaban en el año 2020.

Gisbert ha puesto en valor el trabajo conjunto y ha afirmado que «este convenio es una pieza fundamental en la estrategia de este gobierno local para seguir impulsando y facilitando la implicación directa de las familias en las aulas. Creemos firmemente que una comunidad educativa fuerte ycohesionada redunda de manera directa en el bienestar y el éxito formativo de nuestros estudiantes».

Gracias a esta subvención, la Agrupación Local de Ampas podrá seguir dando continuidad a un amplio programa de iniciativas que benefician directamente a la comunidad educativa eldense. Entre ellas destacan la Escuela de Formación para Familias, el tradicional Encuentro Inter-AMPAS, las campañas de prevención contra el bullying, así como diversas actividades educativas y lúdicas orientadas a los menores.

Asimismo, la concejala de Educación ha querido hacer especial hincapié en la relevancia de algunos de estos proyectos: «La financiación de este convenio permite que salgan adelante iniciativas tan necesarias para nuestra sociedad como las campañas de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, que están alineadas con los objetivos que nos marcamos de manera unánime en nuestro Plan Estratégico. Seguiremos apoyando todas aquellas acciones que eduquen en valores y promuevan una convivencia sana en nuestros centros».

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Finalmente, María Gisbert ha trasladado su felicitación y agradecimiento a la directiva de la Agrupación Local de Ampas, encabezada por su presidente, Carlos Vicente, por la excelente labor de dinamización que realizan diariamente en la ciudad. «La interlocución con la Agrupación es constante y muy fluida. Gracias a este convenio, no solo disponen de los recursos para trabajar, sino que logramos mantener unos canales de comunicación ágiles que nos permiten detectar necesidades y resolver cualquier conflicto de manera coordinada por y para la educación pública de Elda», ha concluido la edil.