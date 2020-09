Climent era un xiquet molt curiós, com qualsevol altre.

Li agradaven els pastissos, jugar amb els seus cotxes, fer rugir els seus dinosaures i construir cabanyes en la seua habitació.

Li encantava anar a l’escola, resoldre problemas de matemàtiques, buscar fulles seques… …o estudiar l’univers.

Climent no era massa alt, però tenia un fum d’amics.

Un dia, en tornar de l’escola, Climent es trobà amb la senyora Carmeta, la veïna del tercer, i el seu diminut gos Hulk. La senyora Carmeta sempre li pessigava les galtes.

…raó per la qual Climent, en pujar a l’ascensor, es refugià en un racó i intentà pasar inadvertit. Però la senyora Carmeta no deixà de mirar-lo fixament fins que arribaren al seu pis, i, abans d’anar-se’n, exclamà:

-Quin pardal que estàs fet!

En casa, Climent no deixava de pensar en el que li havia dit la denyora Carmeta. Es mirà i es remirà en tots els espills, però no es veía com un pardal.

L’endemà, decidit a aclarar el misteri, buscà el seu equip d’explorador i va correr cap al parc del cantó.

ACTIVIDADES

1.- Treballarem comprensió lectora: Com era Climent? Què coses li agradaven? Què li diu la senyora carmeta? Perquè creus que Climent no deixava de pensar en el que li havia dit? Què coses fa per aclarar el misteri?

2.- A partir del conte, treballem en la classe de llengua el significat de les expressions: «tindre el cap ple de pardals», «més val pardal en la mà que una perdiu en l’aire» o «ser pardal de primera volada».Aprofitarem el mural que porta per a aprende diferents tipus de pardals.

3.- Escribe un conte o poema i envia’l per correu postal a Grup LEO apartat 4042 (03080 Alacant) o per Mail a: grupoleoalicante@gmail.com , acompanyat amb un dibuix, amb el teu nom, cognoms, curs, col.legi i telèfon .Seran publicats al nostre BLOG.