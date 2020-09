Els familiars de l'alumnat de sisè del CEIP Azorín de Monóver van rebre la setmana passada la seua poció per a moments complicats, ja que són els pares els que aquest any es troben més nerviosos/es amb la tornada de l'alumnat al col·legi. I el divendres passat, encara que no ho esperaven, han sigut els alumnes els que han trobat el seu Kit amb súper poders per a superar aquest curs escolar amb entusiasme i energia.

El kit compte tot el necessari per afrontar amb èxit aquest curs: mascareta amb super poders; porta mascaretes, braçalet magic on pots descansar al guardar la mascareta del gran super poder, una vegada fas us d'ella t'apoderas de tot l'aire que tens a 1,5 m; botella de gel, amb un bon rentat de mans estaràs protegit de qualsevol perill.; xocolata, per a obtindre un poquet de energia; pilota de goma per a calmar els nervis; marcador per a dibuixar somriures al teu voltar y per últim el coret per quan necessites ajuda.